La árbitra FIFA, la jugadora de rugby y otras mujeres que rompen estereotipos y abren camino

La árbitra FIFA, la jugadora de rugby y otras mujeres que alzan su voz contra la violencia hacia la mujer. Foto: Caroline Dettling

Con colaboración de Caroline Dettling

En el Perú, donde los estereotipos machistas están profundamente arraigados, mujeres como la taxista Rosario Cubas, la árbitro FIFA, Vera Yupanqui, la conductora de maquinaria pesada en Komatsu-Mitsui, Jakelin García, y la jugadora de rugby, Flavia Connearn, rompen barreras todos los días. Cada una de ellas enfrenta diferentes tipos de violencia solo por realizar actividades o trabajos considerados “solo para hombres”.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentamos sus historias, que reflejan la lucha por la igualdad en una sociedad que aún busca limitarlas.

A pesar de las múltiples barreras que Vera Yupanqui enfrentó para convertirse en una de las árbitras peruanas más reconocidas de la FIFA, su determinación y disciplina fueron claves para mantenerse 23 años en este deporte, considerado solo para hombres.

“Fue muy difícil, porque era raro ver a una mujer en la cancha”, señala Vera, quien decidió enfrentar el reto y concentrarse en su carrera. En sus primeros partidos, los comentarios de los hinchas no fueron nada amables. “Si dabas un puntaje a favor del equipo contrario, los hinchas te mandaban a cocinar, a lavar, te insultaban e incluso te escupían”. Pero esa violencia no la amilanó y continuó con su pasión por el arbitraje.

Vera decidió ser árbitro por su padre, quien también lo era. Sin embargo, él no quería que su hija siguiera sus pasos, pues sabía lo que ella tendría que enfrentar. Pero ser buena no era suficiente, tenía que ser excelente, al nivel de los más grandes. «No quiero demeritar el trabajo de un varón, pero nosotras tenemos que hacer todo como ellos. Entrenar como ellos, trabajar como ellos». La exigencia era mayor y el esfuerzo mucho más intenso.

Pero no solo era el trabajo físico lo que debía enfrentar. Vera cuenta que cuando los hombres cometían errores en el campo se les llamaba por su nombre: “Juan, ¿por qué te equivocaste?”. Sin embargo, cuando era ella quien cometía un error, el comentario era otro: “¡Tenía que ser mujer!”.

Y es que, para Vera, ser árbitro no es solo un trabajo, es una misión. Debe demostrar que el arbitraje, como cualquier otra disciplina, es un espacio donde las mujeres tienen el derecho de estar, competir y, por supuesto, sobresalir.

Vera Yupanqui es árbitro de la Fifa desde hace 23 años. Siguió el camino de su padre. Foto: Caroline Dettling

Conductora de maquinaria pesada

Así como Vera, en los espacios más duros de las empresas, Jakelin García Geldres encontró su verdadera pasión. A los 14 años, cuando vio por primera vez una maquinaria pesada en acción, decidió que ese sería su futuro. Pero, no fue fácil.

Aunque inicialmente estudió modelaje, Jakelin pronto se dio cuenta de que su vocación estaba en otro campo. “Mi verdadera pasión siempre fue la maquinaria pesada. Desde que vi una máquina en una obra de construcción, supe que ese era mi mundo”.

Sin embargo, en un ámbito tan dominado por hombres, tuvo que enfrentar el prejuicio. “Para mí fue muy difícil conseguir trabajo, por el hecho de ser mujer. Las empresas buscaban hombres, no te contrataban. Es un sector marcado por la idea de que los hombres son los que deben estar al mando de la maquinaria pesada”.

Hoy se desempeña como técnica en control de calidad en maquinaria pesada en Komatsu-Mitsui. Jakelin es la única mujer en su sección. “Mi trabajo me emociona mucho. Me apasiona estar rodeada de maquinaria, ver cómo funciona cada una y asegurarme de que todo esté en orden. Para mí es una satisfacción enorme”.

Jakelin está convencida de que su historia puede contribuir a transformar las normas sociales. “Ayudar a cerrar las brechas de género es algo que me motiva. Una mujer económicamente independiente es libre”, afirma con convicción.

Jakelin García es técnica en maquinaria pesada desde hace 6 años. Foto: Caroline Dettling

Transporte para niños y mujeres

Al igual que Jakelin, hay otras mujeres que, con valentía y esfuerzo, han decidido desafiar los límites impuestos por la sociedad. Como Rosario Maribel Cubas, quien, a pesar de los estereotipos y las dificultades, ha decidido tomar las riendas de un sector tradicionalmente masculino: el transporte público.

En una ciudad como Lima, las mujeres generalmente no se ponen detrás del volante, y aún menos ofrecen servicios de taxi. Rosario es una de las pocas que ha decidido aventurarse en este mundo tan desafiante.

“¿Taxista? ¡Pero eso es algo para varones!”, le decían cuando hablaba de su trabajo, comenta Rosario, quien hace dos años decidió dedicarse a este rubro tras encontrar una empresa que ofrece transporte exclusivamente para mujeres y niños.

Al principio, sentía miedo ante este nuevo reto. Las reglas que la mayoría de los conductores en las calles de Lima siguen no coinciden con las que practican las conductoras. “Nosotras seguimos las normas de tráfico. Nos paramos en el semáforo rojo, damos paso cuando debemos hacerlo”.

Por respetar estas reglas, Rosario ha recibido comentarios despectivos. “Te dicen: “¡Vete a la cocina! ¡Mujer, tienes que ser! ¡Torpe, eres muy lenta!”, pero ella mantiene la calma.

El taxi le ha brindado a Rosario la posibilidad de equilibrar su vida, cuidando de sus dos hijos mientras trabaja. Además, le ha permitido un crecimiento personal. Como ella misma dice: “Me encuentro a veces en la Panamericana y me digo: “¿En qué momento llegué aquí, a la Panamericana? ¡Ni por acá se me hubiera ocurrido! Y me siento contenta”.

Rosario Maribel Cubas, es taxista y recorre las calles de Lima desde hace 2 años. Foto: Caroline Dettling

El rugby como estilo de vida

Flavia Connearn Díaz está hecha para un deporte de gran intensidad. Es una mujer de carácter fuerte, de habla rápida y con gran convicción, mide 1.70 metros y posee una energía desbordante. Todo esto fue lo que una amiga de Flavia observó en la universidad y por eso le sugirió practicar rugby.

“Cuando tengo que hacer alguna presentación en el trabajo, pienso en los partidos más difíciles que he jugado, con cientos de personas observándome, viendo cómo me equivoco y cómo también hago las cosas bien”.

Evidentemente, practicar este deporte la ha llevado a enfrentarse con varios estereotipos. Según ella, existen micro-machismos, especialmente en el gimnasio, cuando se hacen comentarios sobre el peso que levanta. «Luego están cosas mucho más grandes.

Flavia Connearn es jugadora de rugby desde los 18 años. Ahora representa al Perú. Foto: Caroline Dettling

Las chicas que intentan ser árbitros a menudo enfrentan una gran resistencia en partidos importantes, ya que pueden ser objeto de críticas mucho más duras». Sin embargo, en la federación hay medidas para proteger a las mujeres y, dentro del colectivo, las jugadoras también intentan erradicar estos comportamientos.

Ellas avanzan con fuerza, pese a todo. Sus historias recuerdan que cuando una mujer rompe un límite, abre camino para muchas más. En un país que aún enfrenta altos niveles de violencia de género, su ejemplo no solo inspira: marca la ruta de lo que aún debemos cambiar.