Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Delia Espinoza: JNJ tiene hasta la media noche de hoy para reponerla como fiscal de la Nación

Hoy, lunes 24 de noviembre a las 11:59 p.m. se cumple el plazo para que la Junta Nacional de Justicia reponga a Delia Espinoza en la Fiscalía. Ello, luego de que el Noveno Juzgado Constitucional volvió a notificar a la JNJ de haber otorgado la medida cautelar a Espinoza, en la que se suspenden todos los procesos disciplinarios. En caso no se ejecute el mandato judicial, Espinoza podría solicitar el uso de la fuerza.

Delia Espinoza debería ser respuesta en la Fiscalía tras decisión del Poder Judicial de otorgarle una medida cautelar que suspender los procesos disciplinarios en su contra. Foto: composición LR.
Delia Espinoza debería ser respuesta en la Fiscalía tras decisión del Poder Judicial de otorgarle una medida cautelar que suspender los procesos disciplinarios en su contra. Foto: composición LR.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) corre contra el tiempo. Este lunes 24 de noviembre, a las 11:59 p. m., vence el plazo para que la JNJ reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. La restitución forma parte de la ejecución del mandato del Noveno Juzgado Constitucional, que otorgó a Espinoza una medida cautelar que suspende todos los procesos disciplinarios en su contra.

El plazo de dos días para ejecutar la medida vence esta medianoche, luego de que el Poder Judicial volviera a notificar a la JNJ sobre su fallo el pasado 18 de noviembre. Según la resolución emitida por el juez Torres Tasso, la reanudación del cómputo del plazo responde a un error en la dirección consignada para la Procuraduría Pública de la JNJ, ya que la primera notificación no fue enviada al domicilio correspondiente.

En diálogo con La República, en el programa Sin Guion, Espinoza Valenzuela afirmó que su principal prioridad es ser repuesta en el cargo, por encima de las eventuales consecuencias que podría generar un posible desacato de la JNJ. Asimismo, denunció que la entidad continúa citándola para que responda por la no restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a que —según sostuvo— dicho proceso presentó una serie de supuestas irregularidades en junio de este año.

De igual manera, Espinoza criticó a la JNJ por haber presentado una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar su reposición. Al respecto, la fiscal suprema lo calificó como "manotazos de ahogado".

"Si a las 12 de la noche usted no está repuesta, ¿qué va a hacer mañana?", le preguntó Rosa María Palacios a Espinoza. Sobre ello, respondió: "Temprano, recurrir al señor juez. Ya lo he anunciado. El juez lo único que tiene que hacer es con un acta ir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución no judicial de la medida cautelar. Nada más".

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, podrá solicitar el uso de la fuerza pública si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no la restituye como titular del Ministerio Público antes de la medianoche de este lunes 24 de noviembre, cuando vence el plazo establecido por el Poder Judicial. Así lo resolvió el juez Juan Torres Tasso, quien el 10 de noviembre otorgó una medida cautelar a Espinoza para que retome su cargo

"En cuanto a su pedido de ejecución forzada, formule su pedido en su oportunidad vencido que sea el plazo concedido en el presente incidente para tal fin", se lee en el documento.

Decisión del juez Juan Torres Tasso sobre el pedido de aclaración de Delia Espinoza.

Decisión del juez Juan Torres Tasso sobre el pedido de aclaración de Delia Espinoza.

