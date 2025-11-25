HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

RMP sobre iniciativa que limita a la prensa: “No quieren que se informe porque, generalmente, los delincuentes están en el poder”

Rosa María Palacios criticó el proyecto de ley del presidente José Jerí que limita a la prensa y podría encubrir los delitos de los mismos funcionarios que están dentro del Gobierno y el Congreso.

La periodista explicó los detalles de esta nueva ley mordaza. Foto: composición LR
La periodista explicó los detalles de esta nueva ley mordaza. Foto: composición LR

En su programa del día de hoy, Rosa María Palacios cuestionó el proyecto de ley que limita a la prensa, la cual vendría a ser una nueva ley mordaza hecha por el presidente José Jerí, y que el propósito de esta iniciativa sería que los periodistas no informen sobre los delitos que cometen los delincuentes dentro de nuestro país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Lo que sucede, lamentablemente, es que muchas veces esos delincuentes están en el poder, entonces lo que quieren es que no se informe y que ustedes no sepan que al señor presidente de la República se le ha archivado un proceso penal por violación o que tiene una investigación abierta porque su patrimonio se incrementó notablemente”, evidenció la conductora de ‘Sin guion’ y calificó como una “gran idea” el hecho de querer sancionar a quienes difundan información porque mientras no se sabe, no existe. 

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otro lado, la periodista se refirió a las declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que el estado de emergencia está dando “enormes resultados”, pero, como ella mostró y según los datos del Gobierno por medio del Sinadef, se registran más de 2.000 homicidios en lo que va de este año y hasta el día 23 de noviembre la cifra de “muertes violentas” por día subió a 5.41. 

PUEDES VER: José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

lr.pe

“El problema es que el Gobierno considera que sí está haciendo algo y nos lo dice todo el tiempo, que han tomado grandes medidas. El señor Jerí tiene en efecto muchísima más iniciativa que Dina Boluarte, eso sin duda… Ese salto del 2023 al 2024 coincide con el paquete de normas sacadas por el Congreso y por las que el votó, en las que se favorece al delincuente y hemos puesto innumerables ejemplos, desde arruinar la colaboración eficaz y reducir los tiempos de prescripción hasta limitar las capacidades de investigación de la PNP. Yo no entiendo cómo el Gobierno pretende luchar contra la delincuencia si no se permite la interceptación telefónica por más de dos meses”, expuso Palacios.

En esa línea, la conductora recalcó que mientras no tengamos un Gobierno comprometido en la derogación de estas normas que favorecen el crimen y no se restituya el delito de crimen organizado para tráfico de influencias, no se puede hablar de mejoras en la seguridad ciudadana.

“Mucho TikTok y mucha grabación del presidente como si fuera Tom Cruise subiendo al avión presidencial… En sus dos últimas entrevistas del fin de semana, y ahí es cuando se nota que improvisa, porque él es un presidente improvisado y se equivoca y lanza pachotadas”, señaló la periodista y así también el hecho de que el problema de seguridad ciudadana no esté en “manos profesionales”.

PUEDES VER: RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

lr.pe

Asimismo, Rosa María Palacios manifestó que el problema no se agravó con la llegada de los venezolanos, sino con que se hayan cambiado las leyes, aprobadas por este Congreso, desde el año 2022, lo que hizo que aumente el número de asesinatos porque, por ejemplo, los criminales y extorsionadores saben que no les pasará nada debido a estas leyes que los favorecen finalmente. “Hay congresistas que dicen que nos hemos inventado esto de las leyes procrimen…”, puntualizó la conductora.

Notas relacionadas
José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

LEER MÁS
José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

LEER MÁS
Juliana Oxenford critica estrategia de José Jerí: “Nos matan igual o más que cuando estaba Dina Boluarte”

Juliana Oxenford critica estrategia de José Jerí: “Nos matan igual o más que cuando estaba Dina Boluarte”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

LEER MÁS
Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

LEER MÁS
Delia Espinoza: fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

Delia Espinoza: fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

LEER MÁS
Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por insinuar que trabajadores del Congreso podían violentar a personas trans

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por insinuar que trabajadores del Congreso podían violentar a personas trans

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025