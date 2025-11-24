HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Espinoza informó en ‘Sin guion’ que, si no es restituida como fiscal de la Nación mañana, acudirá al juez para ejecutar la medida cautelar correspondiente. También dijo que se viene dando una "persecución demoledora" en su contra porque, al perseguir el delito, resulta "incómoda".

La suspendida fiscal fue entrevistada en 'Sin guion'. Foto: composición LR
La suspendida fiscal fue entrevistada en 'Sin guion'. Foto: composición LR

Delia Espinoza fue entrevistada el día de hoy por Rosa María Palacios en el programa ‘Sin guion’ y enfatizó en que si el día de mañana no es repuesta como fiscal de la Nación –el plazo vence hoy–, recurrirá al juez, quien solo tiene que ir con un acta a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución judicial de la medida cautelar. En tanto, con respecto al hecho de que la JNJ estaría esperando ganar y así obtener una cautelar inmediata ante el Tribunal Constitucional para que no sea restituida, Espinoza dijo de manera rotunda que “no la van a ganar” y que si eso ocurre, se estaría dando un “golpe de Estado”.

“Lo primero es pensar en mi reposición, lo demás ya son las consecuencias propias del desacato y desobediencia de la JNJ... Desde el 13 de octubre, y con el plazo que se le dio de una semana, a la JNJ simplemente no le dio la gana y salieron con sus leguleyadas (...) La gente está confundida porque los troles que abundan y también los abogados ‘truquinis’ dicen que yo he desacatado la orden de la JNJ, pero ellos no son un órgano jurisdiccional ni son jueces, sino administrativo; por lo tanto, la orden de un juez del Poder Judicial se debe cumplir y ejecutar obligatoriamente porque, en ese caso, el juez puede llamar a la Policía”, explicó Espinoza y agregó que por ese motivo ella cuestiona las decisiones de la Junta.

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la suspendida fiscal señaló que se han venido afectando sus derechos fundamentales, tales como el de defensa, ya que la JNJ nunca la notificó sobre el procedimiento de intento de reposición de Patricia Benavides, lo que resulta una “clara infracción a la Constitución”. “Si eso me pasa a mí como la más alta autoridad del Ministerio Público, entonces qué podemos esperar para los derechos de los demás peruanos, que simplemente pueden ser pisoteados por cualquier órgano administrativo. La JNJ ha pisoteado y avasallado mis derechos, pero yo porque soy abogada me estoy defendiendo…”, refirió Delia Espinoza y que, pese a las amenazas, esta no puede dar órdenes de que la saquen.

PUEDES VER: Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

“La democracia se basa en la separación de poderes y respeto a las funciones… Pero no se está respetando nuestra autonomía, independencia, majestad e investidura. Están confundiendo a la población, porque muchos creen que la JNJ es superior al Ministerio Público, lo cual no es verdad… Por eso, lo que pretende la Junta con esta medida o demanda competencial es hacer una persecución demoledora porque soy incómoda y he venido persiguiendo el delito, no a las personas, con pruebas y demostración que se pueden atribuir a distintos funcionarios, congresistas, la expresidenta, exministros…”, finalizó Espinoza y pidió así que se reabran los casos declarados nulos de Patricia Benavides, su hermana y Tomás Gálvez

