En un entrevista para 'Brutalidad Política', la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió al proceso disciplinario abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca suspenderla de su cargo por seis meses y cuestionó que se pretenda forzar su salida del cargo para favorecer el retorno de Patricia Benavides.

"Como Ministerio Público tenemos nuestra atribución exclusiva de decidir quien nos dirige, quien es nuestra máxima autoridad, en este caso, el fiscal de la nación. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia se extralimitó, se fue más allá de lo que le corresponde hacer y además me lo ordena a mí sola. Yo ya había advertido que los señores tenían algún tipo de consigna de venir contra mí (...) lo que me están diciendo es renuncia, declina y cédele tu puesto a Patricia Benavides", sostuvo.

Asimismo, Espinoza manifestó que desde el Congreso y distintos sectores políticos se ha incrementado la presión de sacarla de su cargo. La fiscal de la Nación mantiene investigaciones abiertas contra personajes del entorno de la presidenta Dina Boluarte.

La posible suspensión por seis meses, que será evaluada este 19 de setiembre, es vista por Espinoza como una maniobra para favorecer a sectores que buscan neutralizar las pesquisas en su contra.

"Lo que busca la Junta Nacional de Justicia es concretar una situación política que hace tiempo la pide congresistas, políticos ministros que están siendo investigados. El hecho de estar llevando investigaciones importantes, con serios elementos de prueba, objetivos, con peritajes, constituyen ante ellos que soy incómoda. Cada vez es más clara la actitud de estos sectores", puntualizó.

JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la nación

La Junta Nacional de Justicia evaluará el viernes 19 de septiembre un informe de su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, que propone suspender por seis meses a Delia Espinoza de su cargo como fiscal suprema y de la Nación.

El informe acusa a Espinoza de haber incurrido en falta grave según el artículo 33 de la Ley de Carrera Fiscal, principalmente porque no habría cumplido con restituir a Patricia Benavides en el puesto, pese a una resolución de la JNJ del 16 de junio de 2025.

Espinoza rechaza el pedido, señalando que la medida es inconstitucional y que la JNJ no tiene facultad para decidir quién debe ser fiscal de la Nación, rol que corresponde exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos. Además, pidió la recusación de Cabrera por posible conflicto de intereses.