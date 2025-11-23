HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Política

Congreso planea cortar más de S/50 millones para el Ministerio Público en plena crisis de inseguridad

El predictamen de la Comisión de Presupuesto muestra un nuevo recorte a la Fiscalía, que meses atrás ya había advertido sobre un déficit en su presupuesto.

Recorte presupuestario se da meses después de que el Ministerio Público señalara falta de fondos | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Recorte presupuestario se da meses después de que el Ministerio Público señalara falta de fondos | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

Los movimientos realizados en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República salen a la luz. Con el predictamen aprobado, el financiamiento de diversas instituciones podría definirse en los próximos días. El caso más llamativo es el del Ministerio Público, que afrontaría un recorte de 50 millones 596 mil 236 soles en 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En el presupuesto aprobado para el 2025, se acordó que la institución —actualmente dirigida de manera interina por el fiscal Tomás Gálvez— recibiera 2 921 millones 293 mil 195 soles. Ahora, la Comisión de Presupuesto ha establecido que su asignación será de 2 870 millones 696 mil 959 soles para su funcionamiento a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

lr.pe
Arriba: presupuesto para el MP en el predictamen aprobado para este 2026 | Abajo: presupuesto aprobado para el MP en 2025 | Fuente: MEF.

Arriba: presupuesto para el MP en el predictamen aprobado para este 2026 | Abajo: presupuesto aprobado para el MP en 2025 | Fuente: MEF.

Esta disposición está próxima a ser debatida y ratificada por el Pleno del Congreso junto con los demás planes presupuestarios propuestos. Antes del 30 de noviembre, los legisladores deberán votar la aprobación final del presupuesto. De no realizarse mayores modificaciones, el Ministerio Público podría enfrentar un duro golpe financiero.

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que el recorte llega en un mal momento debido a la actual ola delincuencial. “La señal no es la correcta; se presta para una lectura de politización del presupuesto de parte de un poder del Estado hacia un organismo autónomo que tiene la facultad de perseguir el delito. No es buena señal que los poderes del Estado comprometidos con la lucha contra la corrupción y la delincuencia le retiren recursos a esta institución”, indicó a La República.

PUEDES VER: Gustavo Guerra García: "Las fuerzas que nos han dejado esta situación en el Congreso no van a llegar ni al 3%. El castigo va a ser furibundo"

lr.pe

Un proyecto presupuestario sin peros y de la mano de Alianza Para el Progreso y el fujimorismo

El proyecto de presupuesto que será debatido próximamente en el Pleno del Congreso fue aprobado sin votos en contra: obtuvo 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República es presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y tiene como vicepresidentes a Eduardo Castillo (Fuerza Popular) y Raúl Doroteo (Acción Popular).

Tanto Alianza para el Progreso (APP) como Fuerza Popular cuentan con figuras que actualmente son investigadas por la Fiscalía. En el caso del primer partido, Óscar Acuña, hermano del líder apepista César Acuña, es buscado por la Policía Nacional del Perú luego de que la Fiscalía ordenara su captura por estar involucrado en el caso Qali Warma, acusado de recibir sobornos.

Por otra parte, tras la caída del caso Cócteles, Keiko Fujimori, lideresa del fujimorismo, volvió a ser investigada. Esta vez, en el marco del caso denominado Lava Moto, en el que se acusa a Fuerza Popular de haber usado identidades falsas o prestanombres para ocultar el origen real de S/ 1′309,770 que ingresaron a sus arcas como donaciones.

Con el fin de conocer las razones detrás del recorte proyectado para el presupuesto del Ministerio Público, La República contactó al congresista de la bancada acuñista. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, Soto no respondió nuestras preguntas.

Fiscalía ya alertaba de un recorte presupuestario

Meses atrás, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que el presupuesto previsto para 2026 sufriría un recorte significativo. La suspendida fiscal sostuvo que la disminución limitaría seriamente la capacidad operativa de la entidad, afectando peritajes forenses, desplazamientos para enfrentar actividades ilícitas como la minería ilegal o los ciberdelitos, así como intervenciones contra organizaciones criminales y casos de violencia de género.

PUEDES VER: Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

lr.pe

El nuevo ajuste se suma al déficit que el Ministerio Público arrastra desde este año, tras una reducción previa superior a 123 millones de soles. Esta caída —visible desde 2024, cuando el presupuesto era de 3 044 millones de soles— tendría efecto directo sobre los gastos operativos que sostienen el trabajo diario de los fiscales en todo el país.

En aquella ocasión, Espinoza recordó que el Gobierno prometió reforzar la lucha contra el crimen; sin embargo, en la práctica se produjeron disminuciones consecutivas que, en dos años, representan una reducción cercana al 9% respecto a 2024. Pese a ello, destacó que la Fiscalía ha mantenido altos niveles de ejecución presupuestal —97.5% en 2024 y cerca del 60% en lo que va del año—, lo que demuestra que los recursos se emplean plenamente. Insistió en que “la justicia no es un gasto, sino una inversión” y advirtió que, sin un financiamiento adecuado, el Estado pierde capacidad para enfrentar a las redes criminales que afectan a miles de ciudadanos.

Notas relacionadas
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba que asistentes ingresen con agua y alimentos

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba que asistentes ingresen con agua y alimentos

LEER MÁS
Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

LEER MÁS
Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

LEER MÁS
Elige tu local de votación para las elecciones 2026: conoce paso a paso dónde votar

Elige tu local de votación para las elecciones 2026: conoce paso a paso dónde votar

LEER MÁS
Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

LEER MÁS
Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025