HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque
Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque      Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque      Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque      
Política

Congreso busca amordazar al periodismo y sancionarlo con penas restrictivas de la libertad

La Comisión de Justicia del Congreso debatirá mañana un dictamen que amplía el delito de “publicación indebida de correspondencia” para incluir mensajes privados en redes, correos y WhatsApp. Reforma podría convertirse en un arma contra el trabajo periodístico.

Predictamen se votará este 3 de setiembre en la Comisión de Justicia del Congreso. Foto: composición LR
Predictamen se votará este 3 de setiembre en la Comisión de Justicia del Congreso. Foto: composición LR

La Comisión de Justicia del Congreso de la República se prepara para debatir una norma que, bajo la justificación de proteger el derecho a la intimidad, puede convertirse en una mordaza para el periodismo. La iniciativa titular "Proyecto de Ley que Modifica el artículo 164° del Decreto Legislativo N° 635, Código Penal", modificaría el artículo 164 del Código Penal donde se contempla las sanciones restrictivas de la libertad contra quienes difundan mensajes privados, incluso cuando se trate de asuntos de interés nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta será debatida mañana a las 11 de la mañana. De aprobarse, los periodistas que accedan a comunicaciones que revelen casos de corrupción, abusos de poder o violaciones a derechos fundamentales podrían enfrentar procesos penales en su contra por cumplir con su rol informativo.

La sanción que resalta en la iniciativa es la pena de 52 jornadas de "limitación de días libres", es decir, que el condenado deberá permanecer sábados, domingos y feriados, hasta por un máximo de diez horas semanales, a disposición de instituciones públicas para realizar programas educativos, psicológicos, laborales o culturales.

Con esto, cualquier autoridad podría alegar que una denuncia periodística "causó perjuicio" a un tercero, sin importar si lo revelado responde al interés ciudadano. El resultado sería un efecto amedrentador que amenazaría con debilitar al periodismo de investigación y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

PUEDES VER: Gobierno de Boluarte plantea que partidos políticos con bancadas en el Congreso obtengan S/ 35 millones

lr.pe

¿Qué plantea la reforma del artículo 164 del Código Penal?

El proyecto de ley busca que se agregue al delito de "publicación indebida de correspondencia" la difusión de correos electrónicos, mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, y no solo a carta o telegramas, medios actualmente obsoletos.

De ser aprobado, se sancionaría a quienes difunda estas comunicaciones privadas "sin que medite interés público" y "causando perjuicio a otros". La vaguedad de ambos términos dejaría un amplio margen de interpretación, lo que abre la posibilidad de denuncias contra periodistas que revelen hechos incómodos para las autoridades o grupos de poder.

La sanción prevista es la limitación de días libres, lo que implica la obligación de cumplir actividades en instituciones públicas durante los fines de semana y feriados. Aunque no se contempla la cárcel efectiva, la medida sigue siendo una restricción de la libertad de prensa teniendo un efecto disuasivo.

PUEDES VER: Congreso: piden citar a Eduardo Arana para responder por apoyo en bloque de ministros a Nicanor Boluarte

lr.pe

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas: “Es una trampa legal contra el periodismo”

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), advirtió que, si bien la propuesta se presenta como un instrumento para proteger la intimidad y la reserva de las comunicaciones, en realidad puede convertirse en un riesgo para el periodismo de investigación. El delito de “publicidad indebida de correspondencia” busca salvaguardar la confidencialidad de los mensajes entre remitente y destinatario, pero este derecho no es absoluto: cuando la información tiene interés público, debe primar el acceso de la ciudadanía. Limitar esa excepción abre la puerta a que se utilice la norma para frenar investigaciones periodísticas incómodas.

"Aunque se presentan como mecanismos para proteger la intimidad personal y las comunicaciones electrónicas, en la práctica pueden convertirse en una amenaza directa contra el periodismo de investigación. El delito de “publicidad indebida de correspondencia”, recogido en el Código Penal, busca resguardar la reserva de las comunicaciones, lo que está estrechamente vinculado con el derecho a la intimidad. La norma sostiene que toda correspondencia —sea expresa o tácita— pertenece únicamente al remitente y al destinatario, y no debe ser divulgada por terceros (...) Sin embargo, este derecho tiene límites cuando se trata de información de interés público", comentó.

PUEDES VER: Tren Lima-Chosica: Renovación Popular presiona en el Congreso para apurar adenda que favorece a Olaechea

lr.pe

Recordó que el propio Tribunal Constitucional ha precisado que la difusión de comunicaciones privadas está prohibida solo cuando afectan la intimidad personal o familiar, pero hace una excepción cuando se trata de información de relevancia pública. Para Lainez, el problema está en la redacción ambigua del artículo 164, que sanciona la publicación de mensajes “no destinados a la publicidad” y que “causen perjuicio”.

"El Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia 00655-2010-PHC/TC, precisó que está prohibida la difusión de comunicaciones que afecten la intimidad personal o familiar, salvo que estas contengan información de relevancia pública. Y es el propio medio de comunicación el que debe evaluar caso por caso. El problema aparece en el artículo 164 del Código Penal, que sanciona con hasta 52 jornadas de limitación de días libres a quien publique correspondencia “no destinada a la publicidad y sin que medie interés público”. Allí se abre la puerta a la ambigüedad: ¿qué significa exactamente “causar perjuicio”? Esa indefinición puede convertirse en un arma para perseguir a periodistas que revelen hechos incómodos para el poder", señaló.

Notas relacionadas
Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

LEER MÁS
Cédula de votación para elecciones 2026 será una de las más grandes de la historia del Perú: así lucirá de tamaño

Cédula de votación para elecciones 2026 será una de las más grandes de la historia del Perú: así lucirá de tamaño

LEER MÁS
Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene mal utilizando la inteligencia"

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene mal utilizando la inteligencia"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

LEER MÁS
JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

LEER MÁS
Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

LEER MÁS
Gobierno de Boluarte plantea que partidos políticos con bancadas en el Congreso obtengan S/ 35 millones

Gobierno de Boluarte plantea que partidos políticos con bancadas en el Congreso obtengan S/ 35 millones

LEER MÁS
Aymaras y quechuas echarán de Puno a Rafael López Aliaga tras regalar motos a alcaldes de centros poblados

Aymaras y quechuas echarán de Puno a Rafael López Aliaga tras regalar motos a alcaldes de centros poblados

LEER MÁS
Jaime Chincha sobre denuncia de Karla Ramírez por posible atentado del Mininter: "Al peor estilo del hampa"

Jaime Chincha sobre denuncia de Karla Ramírez por posible atentado del Mininter: "Al peor estilo del hampa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota