Elecciones 2026: Mauricio Mulder será precandidato a la cámara de diputados por el APRA

Después de más de seis años fuera del Parlamento, Mulder busca retomar una carrera política que no ha sido ajena a las controversias y denuncias.

Mauricio Mulder participará como precandidato al Congreso en las elecciones internas del APRA. Foto: composición LR
Mauricio Mulder participará como precandidato al Congreso en las elecciones internas del APRA. Foto: composición LR

Un viejo rostro conocido quiere volver a la política nacional. Se trata de Mauricio Mulder, excongresista y militante del APRA. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el representante aprista anunció su precandidatura a la Cámara de Diputados del Congreso de la República para las elecciones generales del 2026. Mulder irá con el número 62 y en representación de Lima a la elección interna del APRA que se llevará a cabo este 30 de noviembre

El excongresista busca volver al Parlamento tras más de 6 años. Durante su larga carrera parlamentaria, Mulder ha estado envuelto en diversas controversias que han marcado su trayectoria política. Una de las más sonadas fue la denuncia sobre la contratación de un presunto “trabajador fantasma” en el Congreso, quien habría recibido una suma considerable sin asistir a cumplir funciones.

A ello se suma su inclusión en la investigación fiscal por el caso Odebrecht, que involucra a varios dirigentes apristas por presuntos aportes ilegales a campañas electorales y posibles delitos de asociación ilícita y lavado de activos. En 2024, el PJ pidió que él y otros militantes del partido de la estrella paguen más de S/ 69 millones como reparación civil por presuntos aportes de Odebrecht en la campaña de 2006 del partido de la estrella.

Además, Mulder ha sido cuestionado por la venta de una propiedad del APRA realizada bajo su liderazgo, operación que generó dudas dentro de su propio partido por la falta de transparencia en la transacción. También protagonizó una polémica interna al emplear, según denuncias partidarias, un plenario aprista de forma irregular para promover acciones políticas como la vacancia presidencial de Martín Vizcarra en 2019.

