Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Política

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Según informó la prensa de Brasil, un magistrado del Supremo Tribunal Federal declaró nulas las pruebas utilizadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, al considerar que los datos obtenidos del sistema interno de la constructora Odebrecht carecen de autenticidad y cadena de custodia.

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra ex primera dama. Foto: difusión
Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra ex primera dama. Foto: difusión

Un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas utilizadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, al considerar que los datos obtenidos de los sistemas informáticos de la constructora Odebrecht carecen de autenticidad y cadena de custodia, según informó la prensa de Brasil.

La decisión la tomó el juez José Antonio Dias Toffoli, quien además prohibió el uso de esas evidencias en cualquier acto de cooperación judicial con las autoridades de Perú. El magistrado argumentó que los sistemas Drousys y My Web Day, usados por la empresa para registrar pagos ilícitos, habían sido declarados inválidos en fallos anteriores del propio Supremo Tribunal Federal.

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Cabe señalar que este dictamen le da a Heredia el mismo beneficio que Toffoli ya había concedido antes a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, y a otros acusados relacionados con el caso Lava Jato, que involucró a altos funcionarios y empresarios de distintos países de toda la región.

En su resolución, Toffoli ordenó que no se practique ningún acto de cooperación judicial basado en esos elementos y que se comunique la decisión al Ministerio de Justicia de Brasil. Según el fallo, la falta de garantías sobre la autenticidad de los datos hace que las pruebas sean “imprestables” para procesos judiciales.

Heredia, quien permanece en Brasil desde abril, cuando el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva le otorgó asilo diplomático, luego de que fuera condenada, junto con Humala, a 15 años de prisión por lavado de activos, al considerar que ambos recibieron aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

LEER MÁS
Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

LEER MÁS
Condenan a exjuez Hugo Velásquez a 9 años y 2 meses de cárcel por el caso Cuellos Blancos

Condenan a exjuez Hugo Velásquez a 9 años y 2 meses de cárcel por el caso Cuellos Blancos

LEER MÁS
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

LEER MÁS
IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

LEER MÁS
JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS

