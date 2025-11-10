Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas utilizadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, al considerar que los datos obtenidos de los sistemas informáticos de la constructora Odebrecht carecen de autenticidad y cadena de custodia, según informó la prensa de Brasil.

La decisión la tomó el juez José Antonio Dias Toffoli, quien además prohibió el uso de esas evidencias en cualquier acto de cooperación judicial con las autoridades de Perú. El magistrado argumentó que los sistemas Drousys y My Web Day, usados por la empresa para registrar pagos ilícitos, habían sido declarados inválidos en fallos anteriores del propio Supremo Tribunal Federal.

Cabe señalar que este dictamen le da a Heredia el mismo beneficio que Toffoli ya había concedido antes a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, y a otros acusados relacionados con el caso Lava Jato, que involucró a altos funcionarios y empresarios de distintos países de toda la región.

En su resolución, Toffoli ordenó que no se practique ningún acto de cooperación judicial basado en esos elementos y que se comunique la decisión al Ministerio de Justicia de Brasil. Según el fallo, la falta de garantías sobre la autenticidad de los datos hace que las pruebas sean “imprestables” para procesos judiciales.

Heredia, quien permanece en Brasil desde abril, cuando el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva le otorgó asilo diplomático, luego de que fuera condenada, junto con Humala, a 15 años de prisión por lavado de activos, al considerar que ambos recibieron aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.