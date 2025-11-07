HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Hernán Garrido Lecca inicia gira por el norte para presentar su precandidatura presidencial por el APRA

El exministro recorrerá ciudades del norte del país como parte de su campaña interna. Las elecciones primarias apristas se celebrarán el 30 de noviembre.

Hernán Garrido Lecca se presenta como precandidato presidencial del APRA. Foto: difusión
Hernán Garrido Lecca se presenta como precandidato presidencial del APRA. Foto: difusión

El exministro Hernán Garrido Lecca, precandidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), inicia este viernes 7 de noviembre una gira por el norte del país con el objetivo de presentar oficialmente su postulación ante las bases apristas. Su recorrido comenzará en Tumbes y continuará por Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y el norte chico de Lima, en una serie de encuentros con militantes y dirigentes locales.

Garrido Lecca encabeza una de las 15 precandidaturas registradas para competir en las elecciones primarias del APRA, que se realizarán el 30 de noviembre. En su fórmula lo acompañan Omar Quesada Martínez, exsecretario general del partido, como candidato a la primera vicepresidencia, y  la excongresista Olga Cribilleros como segunda vicepresidenta.

APRA y sus 15 precandidatos con miras las Elecciones 2026: conoce las listas y cuándo se elegirá al representante

Durante su gira, el economista y exministro de los gobiernos apristas de Alan García busca reforzar su mensaje de renovación y unidad partidaria. Su discurso está enfocado en recuperar el espíritu original del aprismo y ofrecer una alternativa moderna ante los desafíos económicos y sociales del país.

El Partido Aprista atraviesa un proceso de reorganización interna tras varios años de inactividad política y pérdida de representación parlamentaria. Las elecciones internas del 30 de noviembre definirán quién representará al partido de la estrella en las elecciones generales de 2026.

