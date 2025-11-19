Zaira Arias arremete contra el Congreso: “Si fuera de derecha o fujimorista, ya estaría dentro”

Zaira Arias, la excandidata al Congreso que tras la salida de Guillermo Bermejo viene exigiendo que se le incorpore como accesitaria, se presentó en el programa ‘Arde Troya’ y aseguró que está en todo su “derecho político” de reclamar el reconocimiento al “voto popular” tras haber sido elegida en las urnas, pero que esto no se da debido a que el Congreso la ve como un “peligro para la corrupción” y que si, por el contrario, ella fuera de la “derecha” o parte de los partidos cómplices del fujimorismo, ya hace rato hubiera jurado.

“Es también el derecho de pueblo de tener una representación y una voz hoy en estas condiciones tan adversas que vienen implementando desde el Parlamento dictatorial una serie de atropellos diarios, y desgraciadamente el pueblo está pagando con su sangre y la vida de sus hijos la indolencia de estos congresistas que creen que el país es su chacra. Así también, el señor Rospigliosi cree que es el amo de llaves de este Congreso”, reclamó Arias.

En tanto, la exmilitante de Perú Libre informó que ya le hizo llegar una carta notarial al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, por haber hecho una serie de comentarios misóginos contra ella, y le pide así al miembro de Fuerza Popular que explique los motivos que tuvo para lanzar estos “calificativos” si lo único que está haciendo ella es reclamar su “derecho”.

“Estos ataques misóginos son parte de la política tradicional que debemos descartar de la vida pública, pero incluso también me ha terruqueado públicamente. Ha dicho que voy a tirar bombas molotov, y pienso que él tiene que entender que no está en su casa, en este momento, él es un funcionario público y el presidente interino de este Parlamento, por lo que debe dirigirse a todas las mujeres con respeto”, dijo Arias y añadió que siempre la sindican de “revoltosa” por decir la verdad.

“Yo no voy a cambiar nunca mi identidad, soy una mujer de izquierda, socialista, soy roja y orgullosamente (...) Lo hacen porque yo vengo del pueblo y lo defiendo, y saben que conmigo no van a poder transar porque yo no tengo rabo de paja ni antecedentes ni denuncias, yo estoy limpia. A mí no me van a poder coaccionar ni someter, y eso es lo que ellos no quieren”, finalizó la exmilitante perulibrista y asimismo que viene pensando en llevar este asunto a los fueros judiciales para que de una vez se pueda hacer justicia.