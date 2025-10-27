HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Hinostroza: Corte Suprema aprueba solicitar extradición a Bélgica para exjuez supremo

César Hinostroza, exjuez supremo, huyó a Europa en 2018. El tribunal verifica que se cumplen los requisitos legales para solicitar su extradición.

Según recientes reportes, César Hinostroza se encuentra radicando en Bélgica | Composición: LR.
Según recientes reportes, César Hinostroza se encuentra radicando en Bélgica | Composición: LR.

El proceso de extradición contra César Hinostroza comenzará. Según publicó RPP, la Corte Suprema autorizó pedir a las autoridades judiciales de Bélgica la extradición del exjuez supremo. Según recientes reportes, Hinostroza se encuentra radicando en el país europeo. El exjuez supremo, involucrado como líder de la red criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', huyó del Perú en octubre de 2018 a través del control fronterizo de Tumbes. La solicitud para que sea extraditado viene justamente del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la mencionada ciudad norteña.

Según detalló el medio de comunicación, el tribunal presidido por el juez César San Martín resolvió que se cumplen las condiciones legales para pedir la extradición del exjuez supremo César Hinostroza. El fallo especifica que el caso reúne los requisitos del Código Procesal Penal y del tratado de extradición con Bélgica: la persona está plenamente identificada, el delito es común y no político, tiene castigo en ambos países y aún no ha prescrito.

La Corte Suprema dispuso enviar el expediente al Ministerio de Justicia, a través de la presidencia del Poder Judicial, para que gestione el trámite de extradición. Además, ordenó informar a la Fiscalía de la Nación sobre la decisión adoptada en esta resolución judicial.

En el documento, el tribunal señala que Hinostroza huyó del Perú hacia Ecuador por el control fronterizo de Tumbes y luego viajó desde Guayaquil a España. Permaneció un tiempo en ese país antes de dirigirse finalmente a Bélgica, donde reside actualmente, pese a que tenía una orden que le prohibía salir del país.

¿Quién es César Hinostroza? El exjuez supremo involucrado en el caso 'Cuellos blancos del puerto'

César Hinostroza Pariachi es un abogado y exjuez supremo. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta también con estudios de maestría en la Universidad San Martín de Porres. Fue designado juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú en 2015 y, entre enero de 2017 y julio de 2018, presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de dicha corte. En 2018 quedó implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que destapó una red de corrupción en el sistema judicial peruano donde abogados implicados intercambiaban favores.

Se le atribuyen delitos como tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible y pertenencia a organización criminal. En octubre de 2018 se dictó prisión preventiva por 36 meses en su contra, y desde entonces se encuentra prófugo del país.

Mientras permanece fuera del país, ha intentado recursos legales para frenar los procesos en su contra. Además, la Oficina de Normalización Previsional suspendió el pago de su pensión del Estado luego de comprobarse que percibía montos mientras estaba fuera del país y bajo orden de captura.

