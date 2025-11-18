Héctor Acuña marca distancia de sus hermanos: “Yo soy una persona distinta, nuestros padres nos formaron de otra manera”

Héctor Acuña, congresista de la bancada Honor y Democracia, fue entrevistado por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ y partió opinando acerca de las acciones y actitudes de sus hermanos César y María: “La verdad es siempre la que prevalece. Me siento una persona distinta (...) Nuestros padres nos formaron de una forma diferente”, recalcó el congresista al compararse con los demás miembros de su familia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Con respecto a la decisión que tomara César Acuña de abandonar el cargo de gobernador regional de La Libertad para candidatear a la presidencia del país el próximo año, Héctor Acuña señaló haberse mostrado en contra de su renuncia y que le pidió de manera firme a su hermano cumplir y terminar su periodo dentro del GORE de esa región, pero que, al final, las decisiones las toma cada quien.

TE RECOMENDAMOS BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En tanto, sobre María Acuña, hermana de ambos y que también se ha visto envuelta en polémicas como el plagio de su tesis, la cual había dado por extraviada, dijo sentir “vergüenza ajena”, pese a que se ha ganado muchas críticas por dar a conocer lo que piensa de ellos.

El hermano de César Acuña reveló que viene evaluando postular a la Cámara de Senadores en las elecciones del 2026, pero a la vez manifestó su desacuerdo con cómo se viene trabajando desde el Parlamento que, en lugar de dialogar y exponer propuestas, está lleno de grupos “digitados”.

Así también, dijo que se une al pedido del #PorEstosNo: “Postule o no, mi satisfacción será que ninguno de estos partidos que está en el Congreso tenga bancada porque están formados no para servir, sino para hacernos daño”, aclaró el actual parlamentario.

Finalmente, Héctor Acuña indicó que el hecho de tener a Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso es una burla para el país luego de que Fuerza Popular negara que alguna vez dirigiría la Mesa Directiva. Asimismo, en cuanto a los bonos que recibirán por Navidad, dijo que no puede asegurar que no vaya a recibirlos, ya que hay que ser “realistas” al saber que este dinero volvería a las manos de los que conducen el Parlamento.