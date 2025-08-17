Nuevas revelaciones de la Fiscalía sobre caso Qali Warma comprometen más a Nicanor Boluarte

El exfuncionario de Qali Warma, Víctor Salazar Cóndor, se encuentra en España desde desde noviembre de 2024. De acuerdo con la investigación fiscal, él tendría información sobre los posibles vínculos de Nicanor Boluarte y la presunta red de corrupción enquistada en el extinto programa de alimentación escolar y conservas Don Simón.

De acuerdo con un colaborador eficaz, durante reuniones con la familia Burga, dueños de la cuestionada empresa Frigoinca, Salazar aseguró que Nicanor Boluarte le pidió un millón de soles a cambio de ser designado director ejecutivo de Qali Warma. A cambio, la compañía —acusada de vender conservas en mal estado e incluso de adulterar carne con equino— habría obtenido contratos estatales y la garantía de que sus irregularidades serían pasadas por alto.

En junio último, una auditoría de cumplimiento aplicada por la Contraloría al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma (ahora denominado Wasi Mikuna), concluyó que 15 funcionarios y servidores de la entidad estatal son responsables por la distribución de enlatados cárnicos sin haber verificado si cumplían con las especificaciones técnicas.

Los involucrados estaban informados de una serie de quejas de los padres de familia de los escolares que reciben el servicio de alimentación, sobre presuntas deficiencias particularmente en los enlatados, entre marzo y abril de 2024, en plena distribución de la primera entrega de los productos.

Sin embargo, los funcionarios y servidores esperaron hasta diciembre del mismo año, para someter a pruebas de laboratorio a los enlatados cuestionados, resultando en un caso de conserva de pollo el producto no era apto para el consumo y en un segundo caso se detectó carne de caballo en una conserva rotulada como “carne de res”.

Se trata de los productos “Don Simón”, de la empresa Frigoinca (Chepén, La Libertad), y de “Re Real Sabor”, elaborado por Alimentos y Conservas Perú (Pacasmayo, La Libertad).

El 25 de marzo de 2024, 27 escolares de secundaria del colegio de Cabana, Puno, sufrieron una intoxicación después de consumir un desayuno preparado con conservas de pollo “Don Simón”, por lo que se suspendió temporalmente la repartición de este producto.