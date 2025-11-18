HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 18 de noviembre

Política

Juliana Oxenford estalla contra el Congreso: “47.000 luquitas por destruir el país y aprobar leyes procrimen”

La periodista cuestionó la indiferencia de los congresistas ante las necesidades del país y subrayó su incapacidad para gobernar y atender el bienestar ciudadano tras revelarse que recibirán S/46.900 el próximo mes.

Juliana Oxenford arremetió contra el Congreso en su programa. Foto: composición LR
Juliana Oxenford arremetió contra el Congreso en su programa. Foto: composición LR

Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ no dejó de criticar al Congreso que, pese a haber recuperado algo de aprobación según la última encuesta de Datum, vuelve a causar indignación tras conocerse que hará un desembolso de hasta S/46.900 a cada parlamentario por las fiestas navideñas, como parte de su sueldo y otros pagos extras.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Imagínense ustedes, 47.000 luquitas por destruir el país, por aprobar las leyes procrimen, por atentar contra la Constitución, por gobernar y hacer caso omiso de cómo funciona un Estado de derecho, increíble, ¿no?”, refutó la periodista y agregó que se están autorregalando una tarjeta navideña de S/1.900. 

TE RECOMENDAMOS

BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En tanto, Oxenford cuestionó que este dinero pudo haber sido usado en cosas más importantes, como la refacción de colegios y hacer mejoras en los centros de salud en el interior del país. “¿A cuánta gente pobre se le podría dar de comer? ¿Cuánto se podría avanzar en brindarles el derecho básico de agua y desagüe a tantos peruanos? ¿Ustedes creen que los congresistas se preguntan eso? No les importa nada, ellos se levantan la plata que pueden porque nada les asegura que los que ahora están en campaña sean elegidos para el 2026”, reclamó la conductora, quien también dijo que los parlamentarios solo se dedican a traicionar el voto y la confianza de la ciudadanía

PUEDES VER: Columnista que enfrentó a Patricia Chirinos postulará al Congreso: "He aceptado la invitación de Libertad Popular"

lr.pe

Por otro lado, la periodista habló el día de hoy sobre Stephany Vega, asesora de la PCM y allegada a José Jerí que habría incrementado su patrimonio en más de 100.000 dólares gracias, según ella, a sus ahorros y negocios. “Es raro, ¿no? Una chica tan joven que trabajó en el Congreso, tenía un Audi incluso y pasó a un BMW. Ella declara y se cierra en que ‘se lo merece’ y que con José Jerí solo la vincula una relación estrictamente laboral… Cuando el río suena, ustedes terminen la frase”, dijo la conductora sobre este polémico caso que involucra al mandatario peruano.

Notas relacionadas
Comisión del Congreso aprueba ampliar el Reinfo hasta diciembre del 2027 a favor de mineros: ¿qué más plantea el dictamen?

Comisión del Congreso aprueba ampliar el Reinfo hasta diciembre del 2027 a favor de mineros: ¿qué más plantea el dictamen?

LEER MÁS
Reinfo podría ampliarse hasta 2027: Congreso busca reincorporar a más de 50.000 mineros excluidos del padrón

Reinfo podría ampliarse hasta 2027: Congreso busca reincorporar a más de 50.000 mineros excluidos del padrón

LEER MÁS
Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

LEER MÁS
JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS
Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Hubo favoritismo en la compra de 56 blindados para la Policía

Hubo favoritismo en la compra de 56 blindados para la Policía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025