Juliana Oxenford estalla contra el Congreso: “47.000 luquitas por destruir el país y aprobar leyes procrimen”

Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ no dejó de criticar al Congreso que, pese a haber recuperado algo de aprobación según la última encuesta de Datum, vuelve a causar indignación tras conocerse que hará un desembolso de hasta S/46.900 a cada parlamentario por las fiestas navideñas, como parte de su sueldo y otros pagos extras.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Imagínense ustedes, 47.000 luquitas por destruir el país, por aprobar las leyes procrimen, por atentar contra la Constitución, por gobernar y hacer caso omiso de cómo funciona un Estado de derecho, increíble, ¿no?”, refutó la periodista y agregó que se están autorregalando una tarjeta navideña de S/1.900.

TE RECOMENDAMOS BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En tanto, Oxenford cuestionó que este dinero pudo haber sido usado en cosas más importantes, como la refacción de colegios y hacer mejoras en los centros de salud en el interior del país. “¿A cuánta gente pobre se le podría dar de comer? ¿Cuánto se podría avanzar en brindarles el derecho básico de agua y desagüe a tantos peruanos? ¿Ustedes creen que los congresistas se preguntan eso? No les importa nada, ellos se levantan la plata que pueden porque nada les asegura que los que ahora están en campaña sean elegidos para el 2026”, reclamó la conductora, quien también dijo que los parlamentarios solo se dedican a traicionar el voto y la confianza de la ciudadanía.

Por otro lado, la periodista habló el día de hoy sobre Stephany Vega, asesora de la PCM y allegada a José Jerí que habría incrementado su patrimonio en más de 100.000 dólares gracias, según ella, a sus ahorros y negocios. “Es raro, ¿no? Una chica tan joven que trabajó en el Congreso, tenía un Audi incluso y pasó a un BMW. Ella declara y se cierra en que ‘se lo merece’ y que con José Jerí solo la vincula una relación estrictamente laboral… Cuando el río suena, ustedes terminen la frase”, dijo la conductora sobre este polémico caso que involucra al mandatario peruano.