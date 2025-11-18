Columnista que enfrentó a Patricia Chirinos postulará al Congreso: "He aceptado la invitación de Libertad Popular"

El abogado y docente de la PUCP Diego Pomareda anunció su postulación al Congreso como diputado por el partido Libertad Popular, mediante un video publicado en su cuenta de X. En el mensaje señaló que está tomando “la decisión más importante y desafiante” de su vida y afirmó que buscará enfrentar a una “clase política que destruye al país para favorecer sus intereses y los del crimen”.

Cabe resaltar que Pomareda es abogado constitucionalista, docente en la PUCP y columnista de La República. Ha trabajado en el Tribunal Constitucional y el Congreso, el cual le abrió un proceso disciplinario por dos mensajes publicados en su Twitter cuando fue asesor del despacho de la congresista Flor Pablo Medina, en el año 2023.

En ese entonces, él respondió que el Área de Recursos Humanos del Congreso intentaba “silenciar y despedir” a un asesor que había alertado internamente sobre lo que consideraba “graves daños” que la mayoría parlamentaria estaba provocando en el país.

Polémica con Patricia Chirinos

Diego Pomareda y la congresista Patricia Chirinos tuvieron un tenso encuentro durante una edición de ‘El valor de la verdad’, en el que ella intentó ridiculizarlo tras sus críticas al Parlamento y a las autoridades locales. Con comentarios sarcásticos, Chirinos buscó descalificarlo, mientras que Pomareda pidió “elevar el nivel del debate” y recordó que sus cuestionamientos surgieron de protestas por la inseguridad ciudadana. El debate terminó con una frase que encendió la polémica: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”.

Por qué busca llegar al Congreso

Al anunciar su postulación por Libertad Popular, Pomareda sostuvo que su objetivo es —teniendo la experiencia y herramientas por ser abogado y docente— “demostrar que es posible hacer política de una forma diferente”, y enfrentar así a ese sector político que destruye al país, con la esperanza de construir juntos “un Perú en el que valga la pena quedarse”.