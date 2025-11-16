HOYSuscripcion LR Focus

Política

Navidad en el Congreso: legisladores recibirán hasta S/46,900 en diciembre

Se trata de S/46 900 entre remuneración, gratificación, bono por función congresal, asignación por semana de representación y una tarjeta electrónica.

Navidad en el Congreso: legisladores recibirán hasta S/46,900 en diciembre
Navidad en el Congreso: legisladores recibirán hasta S/46,900 en diciembre

A poco más de un mes para Navidad, un reportaje de Cuarto Poder evidenció cuál será la ganancia total de los parlamentarios en diciembre. Se trata de un aproximado de S/46 900 entre remuneración, gratificación, bono por función congresal, asignación por semana de representación y una tarjeta electrónica.

El desglose: S/15 600 como sueldo; S/15 600 de gratificación; S/ 11 000 en bonos por función congresal; S/2 800 por semana de representación; y S/1 900 en tarjeta de aguinaldo.

ConceptoMonto
Sueldo de congresistaS/15 600
GratificaciónS/15 600
Bonos por función congresalS/11 000
Semana de representaciónS/2 800
Tarjeta de aguinaldoS/1 900

Sobre las tarjetas de aguinaldo, el reportaje indicó que el Parlamentó compró 4500 tarjetas electrónicas con un valor unitario de S/1900, lo que representa un gasto total de S/8.55 millones. Estas serán distribuidas entre personal de confianza, trabajadores de planta y legisladores.

Asimismo, las tarjetas cumplen con una serie de requisitos. Deben tener vigencia mínima de un año contados a partir de su activación, deben contar con dispositivos de seguridad para evitar su falsificación y deben ser utilizadas para compras y consumo a nivel nacional. Además, el contratista deberá contar con un centro de atención al cliente vía teléfono y correo electrónico las 24 horas.

"Otro festín en trineo y por parte de un congreso que ha demostrado poquísimo por no decir ningún apego a principios de austeridad como los que el país ciertamente requiere. Vemos una tarjeta navideña por 1900 soles para esta última navidad de su periodo parlamentario quinquenal y sorprende que no hay tenido siquiera en esta última jornada, un gesto mínimo de austeridad es un congreso de espalda al país", comentó el analista Iván García.

Congresistas rechazan cuestionamientos

Al ser consultados por Cuarto Poder, los parlamentarios se mostraron conformes con el monto que ganarán en diciembre. El congresista Jorge Montoya dijo: "Está bien llamar a la austeridad, pero eso tendría que cubrir todos los sectores". En tanto, Kathy Ugarte: "Yo diría que la población a veces se siente un poco mal y razonable. Todos reciben su aguinaldo a nivel nacional", dijo.

