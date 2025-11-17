HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford: “Se va a armar una novela turca en el Congreso si Christian Cueva y su ex son elegidos”

La conductora de 'Arde Troya' se refirió a la "farandulización" del próximo Congreso, a partir de los recientes anuncios de candidaturas de personajes como Florcita, Pamela López y otros. También opinó sobre el hecho de que Martín Vizcarra haya quedado fuera de la contienda electoral y alertó sobre la presencia de candidatos que aparecen en el padrón del Movadef.

En su programa del día de hoy, Juliana Oxenford dijo, a propósito de las próximas elecciones, que en el siguiente Congreso se llegaría a ver de todo y que este se estaría “farandulizando” con personajes como Florcita (Somos Perú), la tiktoker Karen Paniagua (Avanza País), Pamela López (Perú Primero) y el futbolista Christian Cueva (Fuerza y Libertad). “Se va a armar una telenovela turca en el Congreso si estos dos son elegidos”, ironizó la conductora y opinó que a estas alturas ya “postule cualquiera”, pero que está en nosotros elegir bien.

Asimismo, se refirió a la polémica desatada tras el uso de una cámara del Parlamento en un mitin de Keiko Fujimori en la ciudad de Trujillo, lo que ha derivado en que el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo responsabilice a Fernando Rospigliosi por incurrir en infracción a la neutralidad electoral.

“En una entidad pública debería existir muchísimo más control porque estamos hablando de recursos que pertenecen al Estado; por lo tanto, herramientas que pagamos todos nosotros con nuestra plata”, enfatizó la conductora de ‘Arde Troya’.

En relación con la decisión de la ONPE de rechazar el recurso para que Martín Vizcarra sea inscrito como candidato vicepresidencial de su partido, Perú Primero, la periodista señaló que es algo que debe respetar y mientras que no se le dé la razón, no podrá hacer nada porque incluso existe una sentencia en su contra, y lo más probable es que acabe “preso”.

Vizcarra lo quiere todo porque él sabe que está en un buen lugar, y no lo podemos negar. La gente lo quiere, quizás no todos, pero hay un grupito que lo sigue, sobre todo los más jóvenes, quienes son adictos a sus videos de TikTok, cuando aparece con Cristorata, con el panetón, bailando ‘El bebito fiu fiu’, pero está inhabilitado pues, y las reglas del juego se tienen que cumplir”, dijo Oxenford.

Por otro lado, opinó sobre los 26 candidatos al Congreso de la República que aparecen en el padrón del Movadef, el cual, como comentó la conductora, ya habría intentado convertirse en partido político previamente, pero no llegó a nada porque se sabe que “abrazan la consigna del pensamiento Gonzalo”.

Movadef, como no es partido y no puede participar de manera activa en ninguna contienda electoral, está filtrando a su gente –afiliados al Movadef y que comparten ese pensamiento genocida– en distintos partidos, y ojo, no crean que solo los de izquierda”, comentó Juliana Oxenford y mostró así la lista de candidatos que serían parte de este movimiento, el cual no es más que el “brazo político de Sendero Luminoso”. 

Entre ellos figuran candidatos que van por las listas de Perú Primero, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos, Perú Libre, Juntos por el Perú y Venceremos. “Atención con estos de acá, con el simple hecho de haber firmado para formar parte de un padrón de una lista que integra a quienes comparten el pensamiento Gonzalo, ya tienen una postura absolutamente genocida. El terruco no cambia y lo hemos visto con Abimael Guzmán antes de morir, con la propia Garrido Lecca…”, finalizó la periodista.     

