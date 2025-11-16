HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial

La ONPE desestimó el recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como primer vicepresidente en las Elecciones 2026, al argumentar que no estaba en el padrón electoral.

Con esta decisión de la ONPE, Martín Vizcarra queda fuera de la fórmula presidencial de Perú Primero con miras a las Elecciones 2026. Foto: composición LR
Con esta decisión de la ONPE, Martín Vizcarra queda fuera de la fórmula presidencial de Perú Primero con miras a las Elecciones 2026. Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó el recurso de apelación que presentó el partido político Perú Primero, que buscaba inscribir al expresidente Martín Vizcarra como primer vicepresidente en la fórmula presidencial con miras a las Elecciones 2026.

De acuerdo con la resolución del organismo electoral del viernes 14 de noviembre, la organización política sostuvo que la ONPE "contraviene el principio de legalidad, debido a que (…) toma una ilegal decisión de no permitir el registro de las candidaturas que han sido admitidas por las instancia electorales pertinentes". Asimismo, señaló que corresponde al JNE calificar, admitir o declarar la inadmisibilidad o improcedencia de una lista.

No obstante, la ONPE aseguró que, dentro de sus competencias otorgadas, está aprobar el padrón electoral y dentro de ello no estaba registrado Vizcarra. Además, afirmó que se actuó "conforme a la Constitución, la ley, el Derecho y con base en las competencias que le fueron otorgadas".

Como se recuerda, el exmandatario intentó ser registrado en el cargo de vicepresidente de la lista encabezada por su hermano, Mario Vizcarra; sin embargo, fue rechazado debido a que -según sostiene la ONPE- no se encontraba incluido en el padrón de electores afiliados a Perú Primero, que fue aprobado el 14 de octubre de este año por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"La ONPE no puede alterar no modificar el padrón electoral de afiliados que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, ni tampoco habilitar el registro de candidaturas en el REP de aquellos ciudadanos que no se encuentren comprendidos en dicho padrón", expresó el organismo electoral.

A raíz de esa decisión de la ONPE, Perú Primero solicitó que se inscriba a la lista con los miembros titulares y, en caso no se pueda, que se registre a Carlos Illanes Calderon en reemplazo de Vizcarra Cornejo.

Resolución de la ONPE sobre Martín Vizcarra

Resolución de la ONPE sobre Martín Vizcarra

Es preciso resaltar que, producto de las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso a Vizcarra, el JNE excluyó al exmandatario del padrón electoral y, es por esa razón, que no pudo ser inscrito como primer vicepresidente en la lista del partido.

Martín Vizcarra tras ser excluido: "No nos van a doblegar"

A través de un comunicado, el 8 de noviembre, el expresidente calificó la decisión de la ONPE como una "nueva arbitrariedad" y afirmó que atenta contra su derecho a participar y contra el derecho de los ciudadanos a elegir libremente.

Asimismo, indicó que se encuentra a la espera de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le permita postular a las Elecciones 2026.

"A pesar de los atropellos y del intento de silenciar nuestra voz, asumo con determinación la Jefatura de Campaña Nacional para seguir recorriendo el país y demostrar que ningún abuso ni persecución política podrá detener el proyecto que nació del pueblo y seguirá siendo del pueblo. No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos", dijo.

