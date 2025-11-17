Harvey Colchado: “Aceptaría ser ministro del Interior mientras no sea con Keiko, Acuña o Butters”

El exjefe de la Diviac Harvey Colchado fue entrevistado el día de hoy por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ y ante todas las interrogantes que le hiciera la periodista, lo único que llegó a confirmar es que aceptaría la propuesta de liderar la cartera de Interior dentro de un próximo Gobierno, mientras que no sea el de Keiko Fujimori, Acuña o Phillip Butters, por ejemplo.

“El pueblo tiene que votar por los nuevos cuadros de centroderecha o centroizquierda, de los que ya sabemos quiénes están postulando. Considero que es gente mucho más decente que los que están actualmente en el Gobierno”, refirió el coronel en retiro.

Y con respecto a la decisión que tomará en cuanto a su candidatura y por qué partido se inclinaría más, si el de López-Chau o el de Rafael Belaunde, el exlíder de la Diviac manifestó que aún lo viene evaluando. “Los dos son decentes y sus equipos me parecen muy buenos… Estoy conversando con ellos y son interesantes ambos, pero eso lo decidiré junto con mi equipo”, respondió.

Finalmente, añadió que irá por la Cámara de Senadores en las elecciones del 2026 y además aseguró que de llegar al Congreso pedirá una “norma” para que se les “levante la inmunidad” a todos los parlamentarios, incluido él mismo. “Acá nadie tiene corona, porque quien nada debe nada teme”, dijo el candidato y así también que hay que buscar a como dé lugar la derogatoria de las leyes procrimen.