Harvey Colchado: “Aceptaría ser ministro del Interior mientras no sea con Keiko, Acuña o Butters”

Colchado expresó su apoyo a nuevas propuestas políticas y sugirió así que el pueblo debería votar por candidatos de centroderecha o centroizquierda, que son mucho "más decentes" que los actuales. También dijo que dentro del Congreso pedirá eliminar la inmunidad parlamentaria.

El coronel en retiro dijo que tiene intenciones de ser ministro del Interior. Foto: composición LR
El exjefe de la Diviac Harvey Colchado fue entrevistado el día de hoy por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ y ante todas las interrogantes que le hiciera la periodista, lo único que llegó a confirmar es que aceptaría la propuesta de liderar la cartera de Interior dentro de un próximo Gobierno, mientras que no sea el de Keiko Fujimori, Acuña o Phillip Butters, por ejemplo. 

“El pueblo tiene que votar por los nuevos cuadros de centroderecha o centroizquierda, de los que ya sabemos quiénes están postulando. Considero que es gente mucho más decente que los que están actualmente en el Gobierno”, refirió el coronel en retiro. 

ROSA MARÍA PALACIOS VS. DIRIGENTE MINERO Y HABLA MIEMBRO DEL TC | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Y con respecto a la decisión que tomará en cuanto a su candidatura y por qué partido se inclinaría más, si el de López-Chau o el de Rafael Belaunde, el exlíder de la Diviac manifestó que aún lo viene evaluando. “Los dos son decentes y sus equipos me parecen muy buenos… Estoy conversando con ellos y son interesantes ambos, pero eso lo decidiré junto con mi equipo”, respondió.

Juliana Oxenford: "Se va a armar una novela turca en el Congreso si Christian Cueva y su ex son elegidos"

Finalmente, añadió que irá por la Cámara de Senadores en las elecciones del 2026 y además aseguró que de llegar al Congreso pedirá una “norma” para que se les “levante la inmunidad” a todos los parlamentarios, incluido él mismo. “Acá nadie tiene corona, porque quien nada debe nada teme”, dijo el candidato y así también que hay que buscar a como dé lugar la derogatoria de las leyes procrimen.

