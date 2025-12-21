“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

De 18 a más de 4,300 es el explosivo incremento de presos venezolanos en las cárceles del Perú.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el número de ciudadanos venezolanos recluidos en penales del país se ha incrementado en 24.155% desde el segundo gobierno de Alan García, de acuerdo a un informe revelado por el analista de datos Juan Carbajal.

Conforme con los informes estadísticos del Inpe, la cifra pasó de 18 internos en 2010 a 4,366 en octubre de 2025.

El aumento coincide con la apertura migratoria impulsada durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, que fue respaldada por varios organismos internacionales. El analista sostiene que los datos provienen de la Unidad de Estadística del Inpe y reflejan una tendencia sostenida durante los últimos años.

La migración venezolana hacia el Perú se intensificó desde 2017, cuando millones de personas comenzaron a huir de la crisis política y económica del régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto, el país se convirtió en uno de los principales destinos de acogida.

ESTAR EN EL INFIERNO

En el penal de Challapalca los agentes penitenciarios llevan gruesas casacas y se cubren el rostro con pasamontañas. Se preparan para trasladar a Héctor Prieto Materano ‘Mamut’ que, encadenado de pies y manos, permanece confinado en una celda con gruesos barrotes, a 6 grados bajo cero. Sometido a una vigilancia extrema, este preso venezolano expresa “bienvenidos al infierno”.

Tres años después de su captura, es uno de los ‘inquilinos’ de este temido y gélido penal. “El frío es insoportable” dice ‘Mamut’, acusado por la Policía de ser uno de los cabecillas del Tren de Aragua.

“A ningún grupo del Tren de Aragua pertenezco, solo lo hice por unas amistades, unas mujeres que me pidieron un favor. Hoy me arrepiento de haber perdido a mi familia. Después no tengo de que arrepentirme, no le he hecho daño a nadie”, indica.

“Extraño mucho a mi hijo a mi familia. Son tres años que no lo veo”, insiste melancólico y agrega: “Prefiero Tocorón (la cárcel venezolana), Challapalca es un infierno, el frío es de temer, es insoportable”.

En enero del 2010 solo había 18 presos de nacionalidad venezolana en las cárceles peruanas. Tras 15 años, el Inpe en su último reporte de octubre registró 4.366. Hace una década y media el porcentaje de los venezolanos representaba el 0.04% de la población penal. Al mes de julio de este año era de 4.11%.

“De todos los extranjeros en los penales del Perú, la nacionalidad venezolana es la que denota un mayor crecimiento, el cual se acrecienta más desde el 2018”, asegura Carbajal.

En octubre último, el Poder Judicial condenó a 21 años al sicario venezolano Yorger Alexander Rodríguez Pérez, alias ‘Pollo’, quien el 30 de setiembre del año pasado asesinó a balazos a Drégolo Retis, un obrero de 40 años, en Comas. La víctima salía a almorzar, cuando fue interceptada por dos sujetos en moto.

El fiscal a cargo del caso logró identificar a un testigo protegido, que sindicó a ‘Pollo’ como autor del homicidio. De acuerdo con el Ministerio Público, el hoy sentenciado formaría parte de la banda ‘Los Feroces de Jamaica’.

El 24 de julio último la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa logró 24 meses de prisión preventiva para la venezolana Gabrielis Carolina Meléndez G. y el peruano Pablo Alejandro Portugal I., ambos lugartenientes de la organización de una organización criminal. También para los venezolanos, Néstor Daniel Hernández M. y José Alejandro Ruiz A., presuntos integrantes de la organización denominada Los Orientales-Cartel del Caribe Nueva Generación.

Los investigados son vinculados al caso de Cristian Godoy Salas, asesinado el 19 de noviembre del 2024, así como de Alí Tineo Mata y Niurka Astudillo Mejias cometido el 17 de marzo del este año, y el crimen del colombiano Héctor Cárdenas Valderrama, ocurrido el 19 de febrero de último.

DE OTRAS NACIONALIDADES

Las cárceles, dicen los expertos, resultan a veces un reflejo de lo que ocurre fuera de los muros. En el Inpe hay un dato que confirma esta aseveración: en los penales hay más de 5 mil presos extranjeros. Hasta octubre del 2025 había en el Perú 5.791 presos extranjeros de distintas nacionalidades. En enero eran 5.227.

Del total de presos, 5.397 son varones y 394 mujeres. Por robo agravado hay confinados 1.500, tráfico ilícito de drogas 605, extorsión 234, asesinato 164, organización criminal 97, banda criminal 79, extorsión agravada 66, secuestro 58, sicariato 31, feminicidio 30, explotación sexual 29 entre otros.

Aparte de los venezolanos (4.366) hay 791 presos de Colombia, Ecuador 168, Bolivia 79, México 76, Argentina 64, Brasil 61, Chile 35, China 17, República Dominicana 16, España 13, Cuna 11, Malasia 8, EEUU 6, Italia 6, en tanto que de Alemania, Holanda, Israel y Ucrania tienen 4 cada uno. Inglaterra, Argelia, Canadá, Nigeria, Portugal, Rumania, Costa de Marfil, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Costa Rica, Croacia y Uruguay tienen 3 cada país, mientras que Albania, Haití, Irak, Bulgaria, Estonia, Francia, Irlanda, Japón, Grecia, Letonia, Moldavia, Jordania, Liberia, Panamá y Serbia tienen 2 cada uno.

Marruecos, Paraguay, Polonia, República Checa y Surinam tienen uno cada país.

DESPIECE

Algunos dirigentes rechazan los procedimientos policiales por ser “selectivos”.

La representación en Perú del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la premio nobel de la paz 2025 María Corina Machado, manifestó su “profunda preocupación y firme rechazo” ante procedimientos policiales que, según señaló, se ejecutan en territorio peruano “de forma selectiva contra ciudadanos venezolanos”.

La agrupación denunció que estos operativos se caracterizan por “requisas masivas, traslados forzosos a comisarías y exposición pública, aun cuando la gran mayoría cuentan con documentación migratoria regular”.

“No vamos a permitir la migración irregular. No tenemos las condiciones para recibir más migrantes, vamos a aplicar de manera estricta las reglas peruanas”, dijo el Mininter Vicente Tiburcio.