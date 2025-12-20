Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

A días de que se cierre el año 2025, los gobiernos regionales tienen como meta llegar al 100% de su ejecución presupuestal para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los premie con mayor presupuesto para el 2026. Sin embargo, lejos de certificar y devengar el dinero de manera correcta, al menos 5 GORES alteraron el presupuesto del Fondo de Compensación Regional (Foncor).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La República revisó la ejecución presupuestal de cada gobierno regional, a través de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una plataforma que permite visualizar en tiempo real la ejecución de cada entidad del Estado.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el detalle se advierte que los gobiernos regionales no dudaron en certificar y devengar más dinero de lo que transfiere el Ministerio de Economía por Foncor, con la finalidad de aparecer con una mejor ejecución presupuestal.

PUEDES VER: Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

La irregularidad recae en los gobiernos regional de Junín (Zózimo Cárdenas), Ayacucho (Wilfredo Oscorima), Cajamarca (Roger Guevara), San Martín (Walter Grundel) y Ica (Jorge Hurtado)

En el caso de Junín, el MEF le transfirió 492 millones 265 mil 167 soles por Foncor, pero a la fecha viene devengando 539 millones 781 mil 947 soles con una certificación de 562 millones 329 mil 741 soles.

En la comparación de lo transferido (recaudado) con el gasto que se devengó y certificó se reporta que hay un presupuesto que se está ejecutando, pero que no tiene respaldo financiero.

En el caso de Ayacucho, el MEF le transfirió 214 millones 174 mil 26 soles, pero vienen devengando 221 millones 716 mil 950 soles con una certificación de 235 millones 805 mil 873 soles.

La misma situación se repite en Cajamarca. La gestión del gobernador Roger Guevara recaudó por parte del MEF 658 millones 532 mil 391 soles, pero certificó 716 millones 449 soles y viene devengando 629 millones 797 mil 254 soles.

PUEDES VER: Gobierno oficializa ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

En San Martín se obtuvo un presupuesto de 406 millones 786 mil 113 soles, no obstante, se devengó 411 millones 862 mil 442 soles y tiene una certificación de 483 millones 330 mil 157 soles.

Por último, en Ica se tiene un presupuesto de 181 millones 104 mil soles, aunque al igual que los anteriores regionales devengó más dinero de lo que tiene. En este caso devengó 191 millones 956 mil soles con una certificación de 212 millones 488 mil 62 soles.

Al respecto, el exministro del MEF, Luis Castilla, indicó que uno no puede comprometer recursos que no se tiene, por lo que cualquier entidad que hace eso estaría infringiendo la ley general de presupuesto.

“No sé puede hacer por el principio, solo se puede hasta lo que hay en el marco presupuestario. El Estado manda a los gobiernos regionales y solo pueden gastar lo recaudado(..) Lo cierto es que es ilegal que se devengue por encima del PIM y trae responsabilidades a los Gores”, dijo el exministro.

Añadió que la única razón para que exista esta discrepancia entre la recaudación y el devengado con la certificación es que se espere que dicha recaudación aumente en lo que resta del año, debido al pago del IGV de diciembre, fuente de donde provienen las fuentes de ingreso del Foncor.

En tanto, exministro Pedro Francke precisó que si los gobiernos regionales están realizando esa iniciativa es porque el MEF lo está aceptando, pero la misma entidad lo puede anular.