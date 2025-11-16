Amiga de José Jerí tras ser calificada como la segunda persona más influyente de Palacio: "No me incomoda"

Stephany Vega, fue señalada en un reportaje de Panorama como la "segunda persona más influyente en Palacio". Al ser cuestionada por este calificativo, indicó que no le incomoda, pero aclaró que es un hecho falso. Aseguró que su relación con el presidente José Jerí es "profesional y amical".

El 2021, Vega era bachiller en derecho e ingresó a laborar en el Congreso como asistente del congresista José Jerí. Según indica, en ese entonces su salario era de S/2500. Tras ascender, actualmente ocupa el cargo de asesora de la Alta Dirección de la PCM con un sueldo de aproximadamente S/16 000. Sin embargo, el cuestionamiento no está en su ruta profesional, sino en un presunto desbalance patrimonial, de acuerdo con el reportaje.

"No sabría especificar si llama la atención (el incremento salarial), pero yo he ganado cada mérito laboral. Lo he sudado como corresponde", dijo en entrevista a Panorama.

De acuerdo con la investigación del dominical, Vega adquirió un automóvil Audi en 2023; un año después, en 2024, compró un BMW valorizado en aproximadamente S/ 60 mil; y en 2025 adquirió un departamento con cochera por 120 mil dólares en un distrito de Lima.

Al respecto, Vega indicó que desde los 20 años ha tenido "autos de alta gama". "Es una camioneta Gran Vitara a los 20 años, se vende y con eso se compró el siguiente auto el 2023 (un Audi). Ese auto sirvió como soporte para un auto que compré el 2024 que era familiar. El auto y el departamento se compró en efectivo", indicó.

En ese sentido, señaló que cada auto se financio con la compra del anterior. Respecto al departamento, precisó que costó 120 mil dólares, incluida la cochera, y es co propietaria con su esposo. "A mi me corresponden 60 mil dólares, para los cuales yo retiro mi AFP (S/25 000) y los ahorros de toda mi vida y un préstamo personal familiar debidamente bancarizado (20 mil dólares)", dijo.