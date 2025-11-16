HOYSuscripcion LR Focus

Política

Amiga de José Jerí tras ser calificada como la segunda persona más influyente de Palacio: "No me incomoda"

Stephany Vega indicó que si bien no le incomoda el calificativo, se trata de hecho "falso", pues su vínculo con el presidente es solo "profesional y amical".

Amiga de José Jerí aumentó casi 8 veces su sueldo en 4 años: "Yo he ganado cada merito laboral"
Amiga de José Jerí aumentó casi 8 veces su sueldo en 4 años: "Yo he ganado cada merito laboral"

Stephany Vega, fue señalada en un reportaje de Panorama como la "segunda persona más influyente en Palacio". Al ser cuestionada por este calificativo, indicó que no le incomoda, pero aclaró que es un hecho falso. Aseguró que su relación con el presidente José Jerí es "profesional y amical".

El 2021, Vega era bachiller en derecho e ingresó a laborar en el Congreso como asistente del congresista José Jerí. Según indica, en ese entonces su salario era de S/2500. Tras ascender, actualmente ocupa el cargo de asesora de la Alta Dirección de la PCM con un sueldo de aproximadamente S/16 000. Sin embargo, el cuestionamiento no está en su ruta profesional, sino en un presunto desbalance patrimonial, de acuerdo con el reportaje.

"No sabría especificar si llama la atención (el incremento salarial), pero yo he ganado cada mérito laboral. Lo he sudado como corresponde", dijo en entrevista a Panorama.

De acuerdo con la investigación del dominical, Vega adquirió un automóvil Audi en 2023; un año después, en 2024, compró un BMW valorizado en aproximadamente S/ 60 mil; y en 2025 adquirió un departamento con cochera por 120 mil dólares en un distrito de Lima.

Al respecto, Vega indicó que desde los 20 años ha tenido "autos de alta gama". "Es una camioneta Gran Vitara a los 20 años, se vende y con eso se compró el siguiente auto el 2023 (un Audi). Ese auto sirvió como soporte para un auto que compré el 2024 que era familiar. El auto y el departamento se compró en efectivo", indicó.

En ese sentido, señaló que cada auto se financio con la compra del anterior. Respecto al departamento, precisó que costó 120 mil dólares, incluida la cochera, y es co propietaria con su esposo. "A mi me corresponden 60 mil dólares, para los cuales yo retiro mi AFP (S/25 000) y los ahorros de toda mi vida y un préstamo personal familiar debidamente bancarizado (20 mil dólares)", dijo.

Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

Movilizaciones contra el gobierno de José Jerí continuarán en Puno

Movilizaciones contra el gobierno de José Jerí continuarán en Puno

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov "fantasma" para la PNP

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

Nueva investigación contra Keiko Fujimori: red de motorizados y sobres manila para mover S/ 1,3 millones

Nueva investigación contra Keiko Fujimori: red de motorizados y sobres manila para mover S/ 1,3 millones

Comandante y capitán PNP son acusados de cobrar S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

Comandante y capitán PNP son acusados de cobrar S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

Nueva fórmula presidencial de Venceremos: Ronald Atencio en reemplazo de Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo

Nueva fórmula presidencial de Venceremos: Ronald Atencio en reemplazo de Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo

Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

Renunció jefe de compras del Mininter por escándalo de avión de segunda mano

Renunció jefe de compras del Mininter por escándalo de avión de segunda mano

