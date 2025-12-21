¿Antauro Humala postulará al Senado en 2026?

Mediante un tweet publicado por el expresidente sentenciado, Pedro Castillo, se anunció la candidatura de Antauro Humala Tasso al Senado como candidato por la ‘Alianza Política Juntos Con el Pueblo', que forma parte del partido Juntos por el Perú y que tiene como candidato presidencial al congresista Roberto Sánchez.

El anuncio se da a pocos días de la fecha límite para la inscripción de listas a la Cámara de Diputados y Senadores y tras la declaratoria de ilegalidad y cancelación de su partido A.N.T.A.U.R.O. por parte del Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Obstáculos legales de Antauro Humala

A pesar de la alianza, la candidatura de Humala enfrenta un filtro legal en el JNE. La Corte Suprema ratificó que el partido A.N.T.A.U.R.O. mantenía una ideología contraria a los principios democráticos, lo que forzó a Humala a buscar refugio en otras agrupaciones como invitado.

Si bien Humala ya cumplió su condena por el "Andahuaylazo", expertos electorales señalan que el artículo 34-B de la Constitución prohíbe postular a quienes tengan sentencia firme por delitos dolosos. Sin embargo, existe un debate jurídico sobre si su rehabilitación le devuelve el derecho al sufragio pasivo (ser elegido) para cargos parlamentarios, a diferencia de la presidencia, donde las restricciones son más severas.

Para postular al Senado, Humala debió cumplir con los plazos de renuncia a su organización anterior o ser designado como invitado, un proceso que será fiscalizado por el JNE a partir de diciembre de 2025.

El Consejo de Calificación del JNE tendrá la última palabra. Según el cronograma electoral, la tacha o exclusión de candidatos puede ocurrir incluso poco antes de los comicios si se detecta que el postulante está inhabilitado por ley.

Antauro Humala ya había expresado su intención de llegar al Senado

Durante una entrevista con la abogada Rosa María Palacios, el etnocacerista adelantó información sobre su postulación al Senado. “La posición nuestra, primero en el cambio en el aspecto programático, Asamblea Constituyente. Y ahora, en el aspecto, digamos, netamente mecánicamente electoral, digámoslo así, estamos pidiendo el número uno al Senado (...). Obviamente, no vamos a pedir el número 34. Entonces, esa es nuestra petición. Esto está en discusión, está en evaluación”, declaró en el programa Sin Guion.

Sin embargo, Humala Tasso está postulando al Senado con el número 9.