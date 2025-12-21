HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

¿Antauro Humala postulará al Senado en 2026?

La noticia fue anunciada por el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra condenado por el delito de conspiración para la rebelión.

Antauro Humala postula con el número 9 al Senado. Foto: difusión
Antauro Humala postula con el número 9 al Senado. Foto: difusión

Mediante un tweet publicado por el expresidente sentenciado, Pedro Castillo, se anunció la candidatura de Antauro Humala Tasso al Senado como candidato por la ‘Alianza Política Juntos Con el Pueblo', que forma parte del partido Juntos por el Perú y que tiene como candidato presidencial al congresista Roberto Sánchez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El anuncio se da a pocos días de la fecha límite para la inscripción de listas a la Cámara de Diputados y Senadores y tras la declaratoria de ilegalidad y cancelación de su partido A.N.T.A.U.R.O. por parte del Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

lr.pe

Obstáculos legales de Antauro Humala

A pesar de la alianza, la candidatura de Humala enfrenta un filtro legal en el JNE. La Corte Suprema ratificó que el partido A.N.T.A.U.R.O. mantenía una ideología contraria a los principios democráticos, lo que forzó a Humala a buscar refugio en otras agrupaciones como invitado.

Si bien Humala ya cumplió su condena por el "Andahuaylazo", expertos electorales señalan que el artículo 34-B de la Constitución prohíbe postular a quienes tengan sentencia firme por delitos dolosos. Sin embargo, existe un debate jurídico sobre si su rehabilitación le devuelve el derecho al sufragio pasivo (ser elegido) para cargos parlamentarios, a diferencia de la presidencia, donde las restricciones son más severas.

Para postular al Senado, Humala debió cumplir con los plazos de renuncia a su organización anterior o ser designado como invitado, un proceso que será fiscalizado por el JNE a partir de diciembre de 2025.

El Consejo de Calificación del JNE tendrá la última palabra. Según el cronograma electoral, la tacha o exclusión de candidatos puede ocurrir incluso poco antes de los comicios si se detecta que el postulante está inhabilitado por ley.

Antauro Humala ya había expresado su intención de llegar al Senado

Durante una entrevista con la abogada Rosa María Palacios, el etnocacerista adelantó información sobre su postulación al Senado. “La posición nuestra, primero en el cambio en el aspecto programático, Asamblea Constituyente. Y ahora, en el aspecto, digamos, netamente mecánicamente electoral, digámoslo así, estamos pidiendo el número uno al Senado (...). Obviamente, no vamos a pedir el número 34. Entonces, esa es nuestra petición. Esto está en discusión, está en evaluación”, declaró en el programa Sin Guion.

Sin embargo, Humala Tasso está postulando al Senado con el número 9.

Notas relacionadas
Antauro Humala al Senado para 2026: Pedro Castillo anuncia postulación con partido Juntos con el Pueblo

Antauro Humala al Senado para 2026: Pedro Castillo anuncia postulación con partido Juntos con el Pueblo

LEER MÁS
Antauro Humala a Rosa María Palacios: "Si tú crees que soy xenófobo, soy xenófobo y a mucha honra"

Antauro Humala a Rosa María Palacios: "Si tú crees que soy xenófobo, soy xenófobo y a mucha honra"

LEER MÁS
Antauro Humala: "Si no hacía la rebelión de Locumba y Andahuaylazo, Ollanta nunca hubiese sido presidente"

Antauro Humala: "Si no hacía la rebelión de Locumba y Andahuaylazo, Ollanta nunca hubiese sido presidente"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

LEER MÁS
Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

LEER MÁS
Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

LEER MÁS
Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

LEER MÁS
“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

LEER MÁS
Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025