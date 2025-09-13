Datos expuestos: los precios en la DarkWeb con los que venden tu información

Son varios los elementos que se filtran en la red. Foto: Composición LR | Son varios los elementos que se filtran en la red. Foto: Composición LR | Son varios los elementos que se filtran en la red. Foto: Composición LR

En el más reciente Cyber Security Week de Kaspersky, la reconocida firma de ciberseguridad, compartió una serie de investigaciones e informes relacionados a los escenarios digitales que perjudican a miles de usuarios de la región sudamericana. ¿Sabes qué tan fácil es acceder a tus datos en internet? Te compartimos una serie de cifras alarmantes que obtuvimos de primera mano.

Doxing, un problema latente

Hoy en día, los cibercriminales han centrado sus ataques en las plataformas de comunicación y el intercambio de información personal, ya que buscan apropiarse de datos de cualquier usuario para usarlos en su contra. Debido a ello, surgen modalidades conocidas como doxing, una de las consecuencias al compartir tu huella digital en espacios públicos, ya sea que se lleve a cabo de forma voluntaria o involuntaria. Dicha recopilación de los detalles da pie a su posterior venta en la DarkWeb con fines maliciosos.

El término doxing hace referencia a una serie de métodos que permiten retirar del anonimato a una persona en Internet. También se produce cuando un tercero comparte información privada de otro individuo sin su consentimiento para avergonzarla, herirla o de algún modo ponerlo en una situación de riesgo.

¿Por qué sucede con frecuencia el doxing? Porque la gran mayoría de usuarios no esperan que sus datos personales se filtren con tanta facilidad en dominios públicos y no llegan a prever el daño que pueden sufrir ante eventualidades. Sin embargo, lo cierto es que hackers malintencionados pueden llegar a piratear sus cuentas o rebuscar sus informaciones, para luego vender todo, un servicio que cuenta con bastante acogida en los mercados negros.

¿Cuánto cuesta conseguir tus datos en la DarkWeb?

Según declaraciones compartidas por Leandro Cuozzo, investigador de Seguridad, en uno de los informes de Kaspersky analizaron ofertas activas en 10 foros y mercados internacionales de la Dark Web. Datos de tarjetas de crédito, acceso a servicios bancarios y de pago electrónico siguen siendo los más demandados desde los últimos 10 años.

No obstante, ahora aparecen nuevas informaciones solicitadas, como historiales médicos y selfies con documentos de identificación personal. Estos son algunos de los costos que se encontraron, por tipo de consulta (precios aproximados para la región):

Datos de la tarjeta de crédito : 6 a 10 dólares.

: 6 a 10 dólares. Carnets de conducir escaneados : 5 a 25 dólares.

: 5 a 25 dólares. Pasaportes escaneados : 6 a 15 dólares.

: 6 a 15 dólares. Servicios de suscripción : 0,5 a 8 dólares.

: 0,5 a 8 dólares. Selfies con documentos : 40 a 60 dólares.

: 40 a 60 dólares. Historial médico : 1 a 30 dólares.

: 1 a 30 dólares. Identificación: 0,5 a 10 dólares.

La información filtrada y vendida en esos mercados pueden ser utilizados para todo tipo de propósito, como extorsiones, estafas, phishing o roo de cuentas bancarias. Por lo general, la mayoría de usuarios expone sus datos cuando interactúan con mensajes sospechosos (en correos o SMS) y comparten con terceros detalles personales que no deberían dar a la ligera.