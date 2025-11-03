HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Vas a retirar tu AFP? Tips para que cibercriminales no te hackeen y roben tu dinero

Si eres de los que tiene planeado hacer el retiro de dinero del fondo de pensiones, es importante que conozcas aspectos de ciberseguridad que te pondrán a salvo de ciberdelincuentes.

Hay detalles que son de vital importancia para evitar brechas de seguridad. Foto: Kaspersky
La última aprobación del dictamen para disponer del octavo retiro de los fondos de las AFP es uno de los momentos que ha generado mucha expectativa entre sus afiliados, quienes ya comenzaron a realizar los procesos correspondientes para retirar sus fondos. Sin embargo, lo cierto es que este gran anuncio, también es motivo de interés para los cibercriminales, quienes están pendientes de que los usuarios cometan cualquier tipo de error para estafarlos y robar todo el dinero posible. ¿Cómo protegerte? Hay detalles puntuales que te compartiremos.

Retiro de la AFP en mira de hackers

Según investigadores de Kaspersky, nos encontramos en una de las regiones más afectadas por amenazas financieras y estas épocas especiales del retiro de AFP son oportunidades perfectas para cometer fraudes a gran escala. Por ejemplo, puede empezar con una llamada falsa donde se hacen pasar por bancos, un correo electrónico, un SMS y hasta la invitación a instalar aplicaciones o descargar archivos.

Evita a los cibercriminales en tu retiro de AFP

¿Cómo protegerte? Estos son tres tips de Kaspersky, la firma de ciberseguridad, con los que podrás evitar caer en estafas:

  • Si te llega un mensaje SMS, WhatsApp o correo electrónico de un remitente que no conoces, debes desconfiar. Tómate el tiempo de verificar su autenticidad y ten especial cuidado con los números cortos, ya que suelen emplearlos para burlar los filtros de los canales para difundir distintas estafas.
  • Recuerda que las entidades financieras no van a llamarte o pedir tu información a través de mensajes. Si intentan contactarte y solicitan datos sensibles o que instales archivos, no lo hagas y cuelga. Lo que buscan es infiltrarse en tus dispositivos, para así espiar tu actividad en línea y robar tus credenciales de accesos. Con ello, pueden hacer transferencias desde tus apps o suplantan tu identidad para estafar a tus amigos o familiares.
  • Si sospechas de un movimiento que no reconoces en tu cuenta bancaria o recibes mensajes con el asunto "urgente" relacionado con el retiro de tu AFP, busca los canales de comunicación oficiales de tu banco y resuelve tus dudas. Vas a encontrar los detalles de contacto en tu misma tarjeta o en el sitio web.

Eso es todo, procura no visitar sitios extraños cuando vas a retirar tu AFP, así como abrir enlaces sospechosos o descargar e instalar archivos de dudosa procedencia. Si vas a realizar la solicitud vía web, opta por adoptar prácticas digitales que sean seguras.

