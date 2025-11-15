Municipalidad de Lima borra mural conmemorativo de Eduardo Ruiz a un mes de su fallecimiento

La Municipalidad de Lima borró los murales conmemorativos a un mes del fallecimiento de Eduardo Ruiz durante marcha contra el Gobierno. Foto: composición LR

La Municipalidad de Lima borró los murales conmemorativos a un mes del fallecimiento de Eduardo Ruiz durante marcha contra el Gobierno. Foto: composición LR

La Municipalidad de Lima ordenó el borrado de un mural y altares en homenaje a Eduardo Ruiz justo cuando se cumplía un mes de su muerte durante una movilización en el Centro de Lima. La intervención se realizó el 14 de noviembre y afectó pintadas y objetos que los manifestantes habían colocado en la Plaza Francia, donde recibió el impacto de bala, así como en diferentes puntos del centro de Lima.

Eduardo Ruiz, un rapero de 32 años, murió el 15 de octubre tras recibir un impacto de bala durante una protesta. Si bien un informe pericial del Ministerio Público describió la herida como compatible con una “entrada por rebote”, la familia y colectivos han cuestionado esa versión y reclaman una investigación independiente y exhaustiva. La existencia del peritaje no ha acallado las dudas sobre responsabilidades ni las demandas de justicia pública.

La disputa sobre el mural suma otra arista al caso: mientras los ciudadanos exigen esclarecimiento y sanciones, autoridades municipales y policiales hablan de “recuperación del orden” y “restauración” del centro histórico.