Martín Vizcarra EN VIVO: juicio oral por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua entra a su etapa final

El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua ingresó a su etapa final, con la exposición de los alegatos de la Fiscalía y la Procuraduría. El Ministerio Público acusa al exmandatario de haber recibido sobornos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de millonarios contratos de obra pública.

Martín Vizcarra ÚLTIMAS NOTICIAS 10:10 Fiscalía sostiene que se probó el pago de S/1 millón de Obrainsa a Martín Vizcarra Durante los alegatos finales, la Fiscalía afirmó que quedó acreditado el pago de S/1 millón de la empresa Obrainsa a Martín Vizcarra, respaldado con el testimonio del gerente de la constructora, documentos financieros, el cheque correspondiente y declaraciones adicionales de otros involucrados.