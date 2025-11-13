Martín Vizcarra EN VIVO: juicio oral por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua entra a su etapa final
El expresidente Martín Vizcarra afronta la fase de alegatos finales en el proceso que se le sigue por presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía pide 15 años de prisión y una reparación civil de más de S/4 millones.
El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua ingresó a su etapa final, con la exposición de los alegatos de la Fiscalía y la Procuraduría. El Ministerio Público acusa al exmandatario de haber recibido sobornos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de millonarios contratos de obra pública.
Fiscalía sostiene que se probó el pago de S/1 millón de Obrainsa a Martín Vizcarra
Durante los alegatos finales, la Fiscalía afirmó que quedó acreditado el pago de S/1 millón de la empresa Obrainsa a Martín Vizcarra, respaldado con el testimonio del gerente de la constructora, documentos financieros, el cheque correspondiente y declaraciones adicionales de otros involucrados.