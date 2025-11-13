Pedro Castillo tras denunciar a 100 congresistas y Dina Boluarte: "Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos"
El expresidente Pedro Castillo denunció a los miembros del Congreso de la República y a la exmandataria por los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento o aceptación ilegal de cargo.
El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de haber denunciado a 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia y a la exmandataria Dina Boluarte por asumir la presidencia en diciembre del 2022. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Castillo —quien es procesado por su intento de golpe de Estado— defendió su denuncia presentada a la Fiscalía y apuntó contra los acusados de "pisotear el voto" de los peruanos.
"La verdad es concreta: el Congreso no siguió el trámite de Ley ni alcanzó los votos que exige su propio reglamento. Se necesitaban 104 votos, pero solo obtuvieron 101. No solo violaron la ley, también pisotearon el voto de millones de peruanos", expresó.
En la denuncia presentada por la defensa del exjefe de Estado, acusa a los parlamentarios y a la exmandataria por los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento y aceptación ilegal de cargo.
"Desde mi injusta prisión, no me rindo ni me callo. Esta denuncia es por el maestro, el campesino, el indígena, el obrero, el estudiante, el hombre y la mujer del pueblo que siguen resistiendo frente al abuso y la mentira", enfatizó.
"Les digo con el corazón: la dignidad no se negocia. El Perú profundo merece justicia, y tarde o temprano se impondrá la verdad. ¡Volveremos millones y recuperaremos el gobierno del pueblo!", acotó el exmandatario.
