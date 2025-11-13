HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     
EN VIVO

Rebelión contra José Jerí, Cerrón reaparece y Rafael Vela en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Pedro Castillo tras denunciar a 100 congresistas y Dina Boluarte: "Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos"

El expresidente Pedro Castillo denunció a los miembros del Congreso de la República y a la exmandataria por los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento o aceptación ilegal de cargo.

El expresidente presentó su denuncia tras haber sido vacado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR
El expresidente presentó su denuncia tras haber sido vacado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR

El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de haber denunciado a 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia y a la exmandataria Dina Boluarte por asumir la presidencia en diciembre del 2022. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Castillo —quien es procesado por su intento de golpe de Estado— defendió su denuncia presentada a la Fiscalía y apuntó contra los acusados de "pisotear el voto" de los peruanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La verdad es concreta: el Congreso no siguió el trámite de Ley ni alcanzó los votos que exige su propio reglamento. Se necesitaban 104 votos, pero solo obtuvieron 101. No solo violaron la ley, también pisotearon el voto de millones de peruanos", expresó.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Abogado de Betssy Chávez renuncia: "No puedo comunicarme con ella por esta dictadura"

lr.pe

En la denuncia presentada por la defensa del exjefe de Estado, acusa a los parlamentarios y a la exmandataria por los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento y aceptación ilegal de cargo.

"Desde mi injusta prisión, no me rindo ni me callo. Esta denuncia es por el maestro, el campesino, el indígena, el obrero, el estudiante, el hombre y la mujer del pueblo que siguen resistiendo frente al abuso y la mentira", enfatizó.

"Les digo con el corazón: la dignidad no se negocia. El Perú profundo merece justicia, y tarde o temprano se impondrá la verdad. ¡Volveremos millones y recuperaremos el gobierno del pueblo!", acotó el exmandatario.

PUEDES VER: Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

lr.pe
Pronunciamiento de Pedro Castillo

Pronunciamiento de Pedro Castillo

Notas relacionadas
Pedro Castillo postulará al Senado con Juntos por el Perú, a poco de culminar el juicio en su contra

Pedro Castillo postulará al Senado con Juntos por el Perú, a poco de culminar el juicio en su contra

LEER MÁS
Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

LEER MÁS
Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

LEER MÁS
Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

LEER MÁS
Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

LEER MÁS
Delia Espinoza llega a Fiscalía EN VIVO: busca ser restituida tras fallo judicial que ordena su reposición

Delia Espinoza llega a Fiscalía EN VIVO: busca ser restituida tras fallo judicial que ordena su reposición

LEER MÁS
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025