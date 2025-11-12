HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

José Jerí canta al mismo estilo de Dina Boluarte: captan a presidente coreando canción de Soda Stereo

Durante un evento oficial, el presidente interino interpretó "De música ligera" junto a un grupo de estudiantes. Sin embargo, su canto causó sonrisas entre los presentes y no precisamente por su talento.

José Jerí falla al interpretar canción de Soda Stereo. Foto: Presidencia
José Jerí falla al interpretar canción de Soda Stereo. Foto: Presidencia

En su visita a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, el presidente interino, José Jerí, se animó a corear la canción "De música Ligera" de la banda argentina Soda Stereo, mientras uno de los jóvenes universitarios tocaba la guitarra. El anecdótico acontecimiento recordó cuando Dina Boluarte también usaba las mismas tácticas para empatizar con la juventud. Como se recuerda, en agosto de 2024, la expresidenta interpretó la canción infantil "El gato ron ron" frente a niños y ministros en la Biblioteca Nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esta oportunidad fue Jerí quien "deleitó" con su canto a los presentes y a las cámaras de TV Perú, causando sonrisas y risas entre los presentes. Seguidamente, un profesor le alcanzó una guitarra, invitándolo a que toque unas notas musicales, sin embargo, el mandatario mostró que su afición por la música solo es auditiva y terminó disculpándose diciendo: "Para la próxima".

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Harvey Colchado: “No hay forma de que regrese a la Policía, hay una persecución en mi contra”

lr.pe

Huánuco ha sido la primera región que Jerí Orué ha visitado en su gira presidencial. Según el mandatario, esta tendrá una duración de tres meses que continuará en otras zonas del país con el propósito de "dialogar con la población y definir un nuevo enfoque para la descentralización y la atención de los peruanos”.

¿José Jerí fan de Soda Stereo?

Esta no es la primera vez que el presidente interino es vinculado con la legendaria banda liderada por Gustavo Cerati. A fines de octubre, respondió el tweet del periodista Carlos Villareal sobre el regreso de la banda al Perú en mayo de 2026.

"La última vez que estuve en un concierto fue en 2007. Me arrepentí de no ir al de Cerati como solista en 2010; ahora, en apariencia, tampoco podré ver este supershow en vivo, creo”, escribió.

Notas relacionadas
Fundadora de Somos Perú asegura que José Jeri no tiene una estrategia contra la criminalidad: "Mire la gente que lo está rodeando"

Fundadora de Somos Perú asegura que José Jeri no tiene una estrategia contra la criminalidad: "Mire la gente que lo está rodeando"

LEER MÁS
Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí prevé adjudicar ocho proyectos APP de saneamiento por US$2.529 millones al 2026

Gobierno de José Jerí prevé adjudicar ocho proyectos APP de saneamiento por US$2.529 millones al 2026

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

LEER MÁS
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
Fernando Olivera anuncia fórmula presidencial y candidatos al Congreso de su partido Frente Esperanza

Fernando Olivera anuncia fórmula presidencial y candidatos al Congreso de su partido Frente Esperanza

LEER MÁS
Harvey Colchado: “No hay forma de que regrese a la Policía, hay una persecución en mi contra”

Harvey Colchado: “No hay forma de que regrese a la Policía, hay una persecución en mi contra”

LEER MÁS
Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025