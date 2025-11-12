José Jerí canta al mismo estilo de Dina Boluarte: captan a presidente coreando canción de Soda Stereo

En su visita a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, el presidente interino, José Jerí, se animó a corear la canción "De música Ligera" de la banda argentina Soda Stereo, mientras uno de los jóvenes universitarios tocaba la guitarra. El anecdótico acontecimiento recordó cuando Dina Boluarte también usaba las mismas tácticas para empatizar con la juventud. Como se recuerda, en agosto de 2024, la expresidenta interpretó la canción infantil "El gato ron ron" frente a niños y ministros en la Biblioteca Nacional.

En esta oportunidad fue Jerí quien "deleitó" con su canto a los presentes y a las cámaras de TV Perú, causando sonrisas y risas entre los presentes. Seguidamente, un profesor le alcanzó una guitarra, invitándolo a que toque unas notas musicales, sin embargo, el mandatario mostró que su afición por la música solo es auditiva y terminó disculpándose diciendo: "Para la próxima".

Huánuco ha sido la primera región que Jerí Orué ha visitado en su gira presidencial. Según el mandatario, esta tendrá una duración de tres meses que continuará en otras zonas del país con el propósito de "dialogar con la población y definir un nuevo enfoque para la descentralización y la atención de los peruanos”.

¿José Jerí fan de Soda Stereo?

Esta no es la primera vez que el presidente interino es vinculado con la legendaria banda liderada por Gustavo Cerati. A fines de octubre, respondió el tweet del periodista Carlos Villareal sobre el regreso de la banda al Perú en mayo de 2026.

"La última vez que estuve en un concierto fue en 2007. Me arrepentí de no ir al de Cerati como solista en 2010; ahora, en apariencia, tampoco podré ver este supershow en vivo, creo”, escribió.