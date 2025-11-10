HOYSuscripcion LR Focus

APP: gobierno de José Jerí prevé adjudicar ocho proyectos de saneamiento por US$2.529 millones al 2026

El Ministerio de Economía informó que estos proyectos mediante APP buscan reducir las brechas de agua y saneamiento. Entre las regiones beneficiadas destacan Madre de Dios, Cajamarca, Moquegua, Lima y otras. 

A julio de 2026, el MEF prevé adjudicar ocho proyectos APP de saneamiento. Foto: composición LR/Proinversión
A julio de 2026, el MEF prevé adjudicar ocho proyectos APP de saneamiento. Foto: composición LR/Proinversión

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a través de Proinversión, planea adjudicar, hasta julio del próximo año, ocho proyectos de agua y saneamiento bajo el mecanismo de Asociación Público Privada (APP). La inversión estimada para dichas iniciativas alcanzaría los US$2.529 millones en ocho regiones del país.

En detalle, se trata de Madre de Dios, Cajamarca, Lima, San Martín, Moquegua (Ilo), La Libertad (Trujillo), Junín (Huancayo) y Cusco. A través de estos proyectos, se busca cerrar brechas estructurales en cuanto al acceso a agua y el tratamiento de aguas residuales, así como fortalecer los servicios básicos.

"Cuando apostamos por Asociaciones Público-Privadas no solo estamos asegurando la ejecución de grandes obras, sino también su operación y mantenimiento con estándares de calidad. Eso significa servicios sostenibles, continuidad en el tiempo y un uso eficiente de los recursos públicos. Cada proyecto bien estructurado se traduce en salud, productividad y desarrollo para las familias peruanas”, sostuvo la ministra de Economía, Denisse Miralles.

PUEDES VER: La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

MEF: estos son los proyectos a adjudicarse

Entre los proyectos que están próximos a adjudicarse resaltan la PTAR Puerto Maldonado (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), que tiene una inversión y gastos operativos estimados para los primeros diez años por US$150 millones. Dicha iniciativa beneficiaría a más de 197.000 habitantes, con una concesión de 23 años y que contribuiría a mejorar la calidad del agua y las condiciones ambientales en la Amazonía.

En segundo lugar se encuentra el proyecto Obras de Cabecera y Conducción para Lima (fase 1), el cual requerirá US$696 millones y garantizará seguridad hídrica para más de 1,5 millones de ciudadanos que viven en Lima Este y Lima Sur. Su concesión será por 30 años y se convertirá en una de las infraestructuras más relevantes para reforzar el abastecimiento de la capital.

Otro de los proyectos a adjudicarse en el 2026 es la PTAR Cajamarca, valorizada US$115 millones, la cual está diseñada para mejorar la calidad del agua y proteger las fuentes hídricas que abastecen a 365.000 personas. En San Martín, las PTAR Tarapoto y San José de Sisa suman una inversión de US$215 millones y beneficiarán a 276.000 habitantes.

Para la sierra central, la PTAR Huancayo (US$410 millones) tiene como objetivo mejorar la salud y el ambiente de 570.000 ciudadanos al disminuir las enfermedades relacionadas con el agua no tratada. En Moquegua, el proyecto de desalinización de agua de mar para Ilo (US$174 millones) proporcionará agua potable a 133.000 personas, reforzando la seguridad hídrica en la región costera del sur.

Por último, la PTAR Trujillo, con una inversión estimada en US$670 millones, busca beneficiar a 852.000 habitantes a través de la implementación de tres modernas plantas de tratamiento. En el caso de la PTAR Cañete (US$144 millones) contribuirá a mejorar el acceso a agua segura para 234.000 residentes de Lima Provincias.

PUEDES VER: CGTP propone al Gobierno de José Jerí elevar el sueldo mínimo: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

lr.pe

ProInversión adjudicó proyectos por más de US$35.500 millones

Durante el evento “Impulso de las APP en las regiones del país: avances y proyecciones al 2026”, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, informó que, de los 251 proyectos de APP y proyectos en activos asignados entre 2002 y 2025, más de US$35.500 millones están relacionadas con adjudicaciones realizadas en beneficio de las regiones.

En otro momento, explicó que en la Macrorregión Norte, que abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad, ProInversión otorgó 62 proyectos de APP por un total de US$4.692 millones. En el caso de la Macrorregión Oriente (Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios), se asignaron 33 proyectos por un monto de US$1.952 millones.

De igual manera, en la Macrorregión Sur (Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) se llevaron a cabo 77 proyectos por un total de US$12.910 millones, mientras que en la Macrorregión Centro (Lima Provincias, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín e Ica) se asignaron 84 proyectos por un monto de US$15.954 millones.

