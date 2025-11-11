Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

El último 10 de noviembre, día en que cumplió su primer mes como presidente de la República en lugar de la vacada Dina Boluarte, José Jerí aseguró que no percibe el salario de S/35.568 mensual y que es el Congreso quien paga su salario como parlamentario; es decir, por S/15.600.

Durante una entrevista para un medio local, al ser consultado si se reduciría el sueldo en caso lo perciba como la exmandataria Boluarte, Jerí dijo que "es un tema importante, no descarto que yo voy a volver, pero tiene que englobarse en una política, tiene que ser un análisis completo".

En esa misma línea, el jefe de Estado propuso que se debe establecer una escala proporcional de los sueldos de los funcionarios públicos, desde la máxima autoridad hasta el trabajador más bajo. "Tiene que haber una congruencia, una equivalencia, que tampoco se afecte la estabilidad económica, la estabilidad fiscal que muchos sectores demandan, hay que hacerlo escuchando los pro y contras", expresó.

José Jerí cuestionado en su primer mes como presidente

La pregunta de la prensa sobre el sueldo de Jerí se da en el marco de su primer mes como mandatario desde Palacio de Gobierno. Precisamente, el jefe de Estado es duramente criticado por su gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pese a haber decretado estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días.

De acuerdo con las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), desde el día que Jerí asumió la riendas del Perú —10 de octubre— se han registrado 157 homicidios. En Lima se reportó 41 asesinatos, mientras que en Huaura solo 10, siendo las provincias más afectadas.

Por otro lado, de acuerdo con las cifras Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol) compartido por el analista de datos Juan Carbajal, solo en 2025 se registraron 23.213 denuncias por extorsión. "Han superado el histórico de cualquier año anterior desde el 2018. Todo ello sin tener aún en cuenta los subregistros, es decir, aquellas personas que no denuncian (la lista negra)", detalló Carbajal.