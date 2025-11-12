Húsares de Junín vigilan la Plaza de Armas de Lima en medio de inseguridad ciudadana

En las afueras de Palacio de Gobierno, los Húsares de Junín resguardan la Plaza Mayor. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Un hecho excepcional ocurrió a las afueras de Palacio de Gobierno, dirigido por el presidente de la República, José Jerí. Este miércoles 12 de noviembre, los Húsares de Junín, un regimiento de la caballería histórica del Ejército, salió a resguardar la Plaza de Armas de Lima en medio de la crisis de la inseguridad ciudadana que afronta el Perú.

Desde el Centro de Lima, La República pudo captar que los miembros de la guardia de honor, que también resguardan la entrada de la Casa de Pizarro, salieron de sus lugares y fueron ubicados estratégicamente en las cuatro esquinas de la Plaza Mayor.

Este hecho provocó la sorpresa de diversos turistas, quienes no desaprovecharon la oportunidad en su visita por la capital limeña y se tomaron fotografías con cada uno de los soldados y miembros de la caballería histórica.

Sin embargo, también se reportó que el acceso principal al frontis de Palacio de Gobierno se mantiene cerrado.

Este suceso provocó diversos cuestionamientos debido a la alta ola de criminalidad que afronta el país. De acuerdo, con la cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) se ha registrado 157 homicidios en lo que va de la gestión de Jerí, quien ya cumplió un mes al mando del país tras la vacancia de Dina Boluarte.