Zaira Arias exige que se le incorpore en el Congeso como accesitaria de Guillermo Bermejo: "La representación esta incompleta"

Zaira Arias, excandidata al Congreso por Perú Libre, busca ingresar al Parlamento. La exmilitante del partido de Vladimir Cerrón es la primera accesitaria de la agrupación y, por ello, tras la salida de Guillermo Bermejo del Legislativo debido a su condena por terrorismo, le correspondería asumir la curul. No obstante, este procedimiento aún no ha sido oficializado. Ante este escenario, Arias señaló a la Mesa Directiva y aseguró que no quieren incorporarla por motivos políticos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“La sentencia del congresista Guillermo Bermejo no es firme. Hasta que lo sea, el artículo 25 del propio reglamento establece los pasos para garantizar la continuidad democrática en este interin. En este caso, yo soy la accesitaria. Y no es un derecho solo mío, sino también del pueblo tener representación. Hoy, la representación está incompleta”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Arias, quien en 2022 renunció a Perú Libre por motivos internos, aseguró que presentará diversas acciones para que el Congreso oficialice su incorporación. Además, sostuvo que existe una persecución política contra los opositores del Parlamento.

“Hay una intención dilatoria que va en contra de la ley por parte de la Mesa Directiva criminal. Saben que corresponde la sucesión democrática, pero prefieren dejar el asunto pendiente. Esto ocurre porque hay una clara persecución contra los líderes de izquierda. ¿Por qué siguen dilatando que el pueblo asuma su representación según lo que eligió?”, cuestionó.

PUEDES VER: Militante de Fuerza Popular estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso cuando se usó cámara en mitín de Keiko Fujimori

Guillermo Bermejo envía carta desde prisión

Desde el penal donde cumple una condena por terrorismo, el congresista y figura destacada de la alianza Venceremos, Guillermo Bermejo, envió un mensaje a sus seguidores y a la ciudadanía. En esa comunicación pidió respaldar plenamente la candidatura de su abogado, Ronald Atencio Sotomayor, a quien propone como la nueva figura de Venceremos para las elecciones generales de 2026.

En la misiva, Bermejo insistió en que el proceso que lo llevó a prisión tuvo fines políticos y buscó excluirlo de la competencia electoral. Por ello, solicitó que el impulso que antes recibió él se transfiera ahora a Atencio, a quien describió como un compañero de confianza y “abogado de mil batallas”, afirmando que mantiene la “conciencia tranquila” y la “frente en alto”.

El legislador de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo cumple una pena de 15 años impuesta en octubre por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional, bajo la acusación de afiliación terrorista. Aunque previamente había sido absuelto en dos ocasiones, la Corte Suprema dispuso reabrir el caso y anuló esos fallos. Desde 2015, Bermejo ha sido investigado por presuntos vínculos con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. Vale mencionar que la agrupación vinculada a los hermanos Quispe Palomino es el Militarizado Partido Comunista del Perú, pese a que el Poder Judicial le atribuyó una relación con SL.