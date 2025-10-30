LO FALSO:

Guillermo Bermejo pierde su curul tras ser condenado a 15 años de prisión por pertenecer a Sendero Luminoso y en su reemplazo ingresa la ultraizquierdista radical Zaira Arias.

Aún Zaira Arias no ha reemplazado la curul de Bermejo, y hay probabilidades de que no lo haga.

El artículo 15-A del Poder Legislativo señala que, cuando un congresista es condenado por terrorismo a través de una sentencia firme, la curul queda vacía y no puede ser reemplazada.

Congreso aún espera notificación judicial para iniciar analizar el proceso.

El 25 de octubre de 2025, el Poder Judicial sentenció por 15 años de prisión efectiva contra Guillermo Bermejo, el congresista de la bancada de Voces del Pueblo-Juntos por el Perú, por haber cometido el delito de afiliación a una organización terrorista. Según la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional, Bermejo integró las filas de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 como parte de sus actividades de adoctrinamiento.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que la activista política Zaira Arias lo reemplazaría en su curul congresal por la bancada Perú Libre, por ser una de las postulantes al Congreso con mayor votación antes de Bermejo. No obstante, el Poder Legislativo aún no ha tomado una decisión al respecto.

Congreso aún evalúa situación

En estos casos excepcionales, el Congreso debe actuar basándonos en las reglas dispuestas por el propio poder. En ese sentido, realizamos una búsqueda con palabras clave en el Reglamento del Congreso de la República 2025, donde aplicamos en la interfaz el enunciado "condena por terrorismo".

Encontramos que en el subtítulo "Pérdida de escaño parlamentario", ubicado en el Artículo 15-A, el reglamento del Poder Legislativo indica que, "en caso un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos (…), no será aplicable el reemplazo por el accesitario".

Con ello, la figura que aplicará la Mesa Directiva del Congreso, luego de recibir la sentencia del Poder Judicial, es la notificación de la suspensión de Bermejo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero no convocar a su accesitario, quien es Arias.

Sin embargo, el abogado Mario Amoretti, explicó a La República que existe la posibilidad de que Arias pueda reemplazar el curul de Bermejo. "Hay que leer el artículo 15-A con cuidado. Ahí se señala que debe existir una sentencia firme, y este no es el caso, porque aún puede interponerse un recurso de nulidad y la Corte Suprema podría revocarla", indicó Amoretti.

Conclusión

El Congreso del Perú aún evalúa situación congresal de Guillermo Bermejo y tampoco Zaria Arias ha ido en su reemplazo de manera automática. Hay probabilidades de que este cambio de curul no ocurra debido a la sentencia por terrorismo que el ex congresista enfrenta. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como imprecisos.

