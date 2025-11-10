HOYSuscripcion LR Focus

Política

Kelly Portalatino sobre visitas de su pareja, sentenciado por robo, en el Congreso: "No podemos juzgar a las personas"

La congresista calificó como "errores humanos" que su pareja haya sido sentenciada por robo en 2017. Según Panorama, Aldahir Nilton Zevallos Pachau registra una serie de visitas al despacho de Kelly Portalatino entre julio y agosto de este año. 

Pareja de la congresista Kelly Portalatino fue sentenciada por robo agravado en 2017. Foto: Composición/LR
Pareja de la congresista Kelly Portalatino fue sentenciada por robo agravado en 2017. Foto: Composición/LR

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, se refirió a las visitas de su pareja Aldahir Nilton Zevallos Pachau a su despacho del Congreso entre julio y agosto de este año. En declaraciones al dominical Panorama, la parlamentaria defendió que su novio haya acudido al Legislativo en reiteradas ocasiones y calificó como "errores humanos" que haya sido sentenciado por robo agravado en 2017.

De acuerdo con el reportaje periodístico, Zevallos cumplió una condena de 5 años luego de que fue detenido junto a otras cuatro personas por haber robado y retenido a un taxista en la maletera de un auto en Huancayo.

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Delitos", resaltó el periodista al abordar a la parlamentaria. No obstante, ella respondió. "Errores, también son errores humanos, como cualquier ser humano que comete errores humanos en su juventud. Hay que tener pecho o fuerza para poder pechar los golpes políticos que estamos en campaña electoral por aquella oposición", expresó Portalatino.

"Es lamentable, es una reacción de este mecanismo de la oposición. Estoy siendo frontal diciendo: tengo la libertad de poder acceder a las personas de mi entera confianza. Nosotros no podemos juzgar a las personas, ¿Por qué? Porque hay que darle oportunidades y no voy a negar ello. Sin embargo, hoy está ya en un espacio diferente y, de la cual, eso permite que muchos que han cometido errores puedan reivindicarse en la sociedad", agregó.

Congresista defiende visitas de su pareja en su despacho

Al ser consultada sobre las actividades que habría realizado su pareja en sus visitas a su despacho, la parlamantaria evitó responder al respecto. "No voy a responder porque son temas de alta confianza de mi despacho, ya terminé de responder".

"Hay personas que han cometido errores como todo ser humano, (…) ha cumplido su pena, por lo tanto, no puede condenar ni limitar a una persona que ha cumplido su pena y quiere seguir trabajando, no pueden limitarlo. (…) Estamos hablando de una persona que ha cumplido su pena", acotó.

