Guillermo Bermejo envía carta desde prisión: “Este proceso tiene un objetivo político: dejarme fuera del 2026”

Desde la prisión en la que cumple una condena por terrorismo, el congresista y uno de los líderes de la alianza Venceremos, Guillermo Bermejo, pidió a sus bases y al pueblo en general darle toda la confianza al abogado Ronald Atencio Sotomayor como nuevo candidato para las elecciones generales de 2026.

En una carta difundida desde su celda, el exlegislador agradeció las muestras de solidaridad de sus simpatizantes y de los sindicatos del país, y afirmó que el proceso judicial que lo llevó a prisión tuvo un objetivo político: apartarlo de la contienda electoral. “Así como me apoyaron a mí, ahora le den igual y mayor apoyo al compañero Ronald Atencio Sotomayor, amigo, compañero y abogado de mil batallas en quien deposito toda mi confianza como candidato a la presidencia por la Alianza ‘Venceremos’”, escribió Bermejo, quien aseguró mantener “la frente en alto y la conciencia tranquila”.

Carta de Guillermo Bermejo.

El congresista de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo enfrenta una condena de 15 años de cárcel por el delito de afiliación terrorista, dictada en octubre por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional Antes de este fallo, había sido absuelto en dos oportunidades, pero la Corte Suprema ordenó reabrir el caso al anular las sentencias previas.

Bermejo, quien fue investigado desde 2015 por presuntos vínculos con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem, ha sostenido que el proceso en su contra es una persecución política. Cabe señalar que, si bien el PJ señaló su afiliación con SL, la organización relacionada con los hermanos Quispe Palomino es el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

Ronald Atencio es el pre candidato presidencial en reemplazo de Bermejo

La Alianza Venceremos, integrada por el movimiento Voces del Pueblo, fundado por el propio Bermejo, y el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, busca consolidarse como una opción de izquierda en las siguientes elecciones. Además de Atencio, el otro precandidato presidencial es Vicente Alanoca Arocutipa.

Con este pronunciamiento, Bermejo confirmó que no participará en la contienda presidencial y expresó su respaldo total a Atencio, a quien calificó como un compañero de confianza “de mil batallas”. En su mensaje, también llamó a mantener en alto las banderas de la Asamblea Constituyente, la Segunda Reforma Agraria, la industrialización del país y la reforma de las instituciones, causas que siempre mencionaba en sus discursos.

“Me despido pidiéndole a nuestro Dios todopoderoso que guíe sus pasos hasta la victoria electoral del próximo abril. Sepan que cada día los tengo en mis oraciones y espero que me tengan en las suyas”, escribió el excongresista.