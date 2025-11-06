Esta imagen no muestra a Pedro Castillo y Guillermo Bermejo con narcotraficantes del VRAEM: son agricultores

LO FALSO:

Sale a la luz fotografía de Pedro Castillo y Guillermo Bermejo en reunión con carteles de la droga en el VRAEM.

LO VERDADERO:

Se trata de una captura de pantalla tomada a un video de mayo de 2021, donde se ve a Guillermo Bermejo y al expresidente Pedro Castillo en plena campaña política con el partido Perú Libre. En aquel momento se reunieron con agricultores del Vraem.

El congresista Guillermo Bermejo, inicialmente de la bancada de Perú Libre y luego adjunto al bloque Voces del Pueblo, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación terrorista en la agrupación Sendero Luminoso. Según el Poder Judicial, institución que emitió la sentencia el 25 de octubre, él habría participado entre el 2008 y 2009 en campamentos como adiestrador bajo el alias de "Che".

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales, una supuesta fotografía que muestra a Pedro Castillo, expresidente del Perú, y a Guillermo Bermejo, reunidos con narcotraficantes de la región del Vraem. Sin embargo, se trata de una reunión donde agricultores piden solución a la crisis de la transición de la hoja de coca a otros productos.

Publicación desinformativa por la red social de X. Foto: captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que logró recopilar 70.000 visualizaciones, 1.000 'me gusta', 103 comentarios y fue 510 veces republicado por diversos usuarios.

Imagen muestra reunión de cocaleros en el 2021

Para identificar el origen de la presunta fotografía, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con ayuda de la herramienta Google Lens. Encontramos que se trata de una captura de pantalla tomada de una reunión que Pedro Castillo y Guillermo Bermejo tuvieron con los agricultores cocaleros del Vraem en mayo de 2021, donde debatían el problema del cultivo de la hoja de coca y la transición a otros productos vegetales.

La problemática presentada por los agricultores es la falta de estabilidad económica frente a la amenaza del narcotráfico en la zona. Su petitorio en dicho año era que se abra el empadronamiento de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) para admitir a más agricultores que puedan vender el producto al estado, ya que no veían rentable la transición a la venta del café o cacao, que valían una décima parte de la coca.

Publicación de la reunión entre agricultores y Pedro Castillo en mayo del 2021. Foto: captura de pantalla

Sin embargo, también los agricultores destacaron que la transición a otros productos puede ser una solución si se da protección a las comunidades y se fijan precios estandarizados a los otros sembríos. Pidieron, a la vez, una mejor representatividad institucional en la zona, debido a que son víctimas del cobro de cupo por las mafias de la droga.

En dicha reunión, Guillermo Bermejo prometió que en el gobierno de Pedro Castillo se decretaría la ley de la hoja de coca, que justamente aumenta el número de empadronamientos con el Estado y minimiza su regulación a través de su legalización, con el fin de industrializar en la producción de caramelos, infusiones, panetones y que solo se siembre una hectárea por agricultor.

Conclusión

El video muestra reunión de agricultores cocaleros junto a Pedro Castillo y Guillermo Bermejo durante la campaña presidencial y legislativa del 2021, no con narcotraficantes que tienen vínculos con cárteles de México. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.