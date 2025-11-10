HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Rosa María Palacios: política, religión y ¿trolls? | La Verdad A Fondo con Pedro Salinas

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Renzo Basurco, asesor de la representante de Podemos Perú, carece de experiencia previa en el Estado. Su vínculo con la hermana de la legisladora levanta sospechas sobre posibles conflictos de interés.

¿Conflicto de intereses? Renzo Basurco es pareja de la hermana de la congresista. Actualmente percibe un sueldo de 10.000 soles como asesor congresal | Composición: LR.
¿Conflicto de intereses? Renzo Basurco es pareja de la hermana de la congresista. Actualmente percibe un sueldo de 10.000 soles como asesor congresal | Composición: LR.

El círculo más cercano de la congresista Ariana Orué (Podemos Perú) quedó expuesto. Un reciente reportaje de Cuarto Poder mostró que Renzo Nicolás Basurco Echandía, asesor II con un sueldo de 10 mil soles, mantiene una relación estrecha con la hermana de la legisladora, Shirley Orué. Los vínculos no solo aparecen en fotografías y reuniones sociales. Están consignados en partes policiales que dan cuenta de intervenciones en las que ambos fueron protagonistas, incluida una detención en 2021 donde Basurco fue intervenido por conducir bajo los aparentes efectos del alcohol y Shirley Orué terminó arrebatando documentos a un efectivo policial en un estado descrito como de ebriedad.

La presencia de estas intervenciones en documentos oficiales y la posterior llegada de Basurco a un cargo de confianza en el Congreso alimentan sospechas de conflicto de interés. El actual asesor parlamentario no registra experiencia previa en el Estado, según la declaración jurada expuesta por el dominical. Además, su trayectoria profesional antes de aterrizar en el Parlamento había estado ligada a trabajos eventuales en serenazgo y labores audiovisuales en una municipalidad distrital. Pese a ello, ingresó al despacho de Orué en un puesto de nivel asesor II, uno de los mejor remunerados.

PUEDES VER: Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

El reportaje también muestra que la relación entre Basurco y la hermana de la congresista no es circunstancial. Documentos policiales de 2019 ya narraban discusiones, acusaciones y tensiones entre ambos, así como colaboraciones laborales previas, incluyendo su paso conjunto por la Municipalidad de Carmen de la Legua. Hoy, esa cercanía se ha consolidado con la creación de una empresa en sociedad llamada África Producciones Perú, dedicada a eventos y comunicación.

La congresista ha evitado responder de manera clara sobre el rol de Basurco en su despacho y sobre su vínculo con su hermana. Aun cuando las evidencias y registros policiales describen una relación sentimental, Orué insiste en negarlo y atribuye a la prensa un intento de inmiscuirse en asuntos privados. La abogada penalista Cecilia Madrid, consultada por el dominical, consideró que estas acciones podrían tener consecuencias legales: "El que exista una vinculación con algún familiar de la congresista, quien es finalmente quien lo designa, puede llevar a un indicio de algún conflicto de interés existente que debió ser declarado tanto por esta persona como por la congresista", declaró.

PUEDES VER: Fábricas extranjeras cuestionan transparencia en compra de 31,045 pistolas para la PNP

Coordinador parlamentario llevaba a congresista al Gimnasio

El caso de Renzo Basurco no es el único cuestionamiento en el entorno laboral de Ariana Orué. El reportaje también documenta que su coordinador parlamentario, Alex Paredes, es utilizado para trasladarla al gimnasio en las mañanas, antes de las sesiones legislativas. Aunque la congresista sostiene que se trata de un apoyo fuera del horario laboral, las imágenes muestran que el trabajador cumple un horario impuesto por ella misma y permanece esperando mientras la parlamentaria realiza su rutina física.

PUEDES VER: "Claudia Sheinbaum, que tiene 72% de aprobación, fue declarada persona non grata por el Congreso, que tiene 2%", expone Heduardicidio

Paredes, cuyo cargo implica ser enlace con el distrito electoral y atender demandas ciudadanas, termina cumpliendo funciones ajenas al servicio público. Según especialistas en administración pública consultados por el dominical, este uso de recursos humanos estatales para actividades personales podría configurar incluso peculado, dado que el beneficio es privado y no guarda relación con el trabajo congresal. El seguimiento revela que, tras el gimnasio, la congresista retorna a su casa junto a su seguridad y recién después se dirige al Parlamento, en ocasiones llegando tarde al pleno.

"Es el congresista quien establece el horario de trabajo de sus trabajadores. Si este chico empieza a hacer actividades en un horario impuesto por la congresista, por debajo de las 9 de la mañana, que es lo ordinario, es un horario que ella le ha impuesto. Esta función es extralaboral que realiza este señor", declaró José Cevasco, exoficial mayor del Congreso.

