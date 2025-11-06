Norma Martínez: “La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología”

Norma Martínez dirige la obra Maybe Baby. En la historia sobre la maternidad subrogada, un matrimonio (él español y ella peruana) tendrá su primer hijo tras contratar a una inmigrante para que lleve el embarazo. “Descubrimos también que hay una relación tóxica. El machismo se manifiesta con sutileza”, nos comenta en el Teatro Ricardo Blume en Jesús María.

La actriz filmará su primera película como guionista el próximo año. Con Exploraciones silvestres abordará la sexualidad después de los 50 años. “El arte debería romper los moldes, cuestionar lo establecido, hacer caos cuando hay mucho orden y hacer orden cuando hay caos. Esa es la labor del arte para mí”. Hace unos días, estuvo como invitada celebrando los 25 años de Sucedió en el Perú.

¿Qué te parece que no existan más programas similares?

Tenemos que seguir defendiendo el canal, pero apoyando una transición a que sea una televisión pública. Mientras no se entienda de esa manera, sino al servicio del gobierno, no es el canal de todos. Una televisión pública es capaz de sostener sus contenidos y su independencia más allá de quién gobierna, ¿no?

Bueno, TV Perú ha sido cuestionado por eso.

A eso voy. Yo me he cansado de proponer que el canal debía ser una herramienta al servicio de la educación a todo nivel. Tendríamos una herramienta de integración.

Los que han visto tus obras como directora podrían conectar a Maybe Baby con Stop Kiss, una obra sobre la homofobia. Bromeabas con invitar al cardenal. ¿Por qué te interesa el teatro que aborde estos temas?

(Sonríe) Hace 10 años que hicimos Stop Kiss, fue una obra que yo propuse y pienso que podría volverla a poner ahora y causaría el mismo impacto. De hecho, tengo ganas de volver a hacerla, porque me parece que hace falta; no hemos avanzado. Estábamos más cerca antes de conversar sobre el matrimonio igualitario que hoy. Maybe Baby calzaba perfecto con el espíritu de Animalien (su productora), que es ponernos a la vanguardia de ciertos temas.

¿Alguna vez pensaste en ser madre?

No. La verdad es que no hay un solo día de mi vida del que me arrepienta de no ser madre. Lo pensé en algún momento cuando te empiezan a decir eso, pero yo nunca sentí esa necesidad. Lo hablé con mi madre hace relativamente poco y me dijo: "es que tú tienes otras cosas, eres artista y tienes proyectos, a veces tienes alumnos, o sea, tu vida está llena de otras cosas". Y es verdad, ni de niña lo imaginé y no creo que sea un mandato para todas las mujeres.

Escena de la obra dirigida por Norma Martínez.

Lo “más polémico” en la obra sería contratar a alguien vulnerable, ¿no?

Es un tema que ocurre, pero no se habla. No está legislado en el Perú, lo que permite una serie de prácticas. En países en vías de desarrollo esto fomenta la explotación de mujeres. Y la obra también refleja esas distintas condiciones del inmigrante.

Claro, la protagonista es peruana y él español. No tienen la misma situación.

Exactamente. No alcanza a ser lo que es él: un hombre blanco, que es “la supremacía”.

Llegas a Perú en otra coyuntura complicada. Te podrían llamar “caviar”, “progre”...

Y todos los “istas”(sonríe). Siempre he huido de apropiarte de una etiqueta. Como artista que soy, lo que me interesa es observar el todo porque si me pongo solo en un lugar, mi mirada se vuelve sesgada.

¿Si te proponen dirigir una película financiada por los militares?

¿Y que ensalce lo militar per se?, diría que no. Tengo una mirada del mundo que tiene que ver con la libertad, el respeto, la igualdad, la tolerancia y eso difícilmente va a modificarse. Pero estamos en una etapa oscura donde parece que todos esos valores no significan nada o se desprecian. Para mí, son valores básicos no de una ideología, sino de los seres humanos.

La marcha del 15 de octubre fue la que más artistas reunió. ¿Te entusiasma la idea de asociarse?

Creo que los artistas necesitamos una asociación porque no estamos agrupados formalmente. Existe el SAIP, pero no es representativo de todos los actores. Delfina Paredes fue relegada de la televisión por sindicalismo, porque salía a protestar y ese es el miedo que hay siempre: “me voy a quedar sin trabajo” y “si voy a salir a reclamar nadie me va a cubrir la espalda”. Pero tenemos que asociarnos, es una necesidad.

¿Qué logró la marcha?

Fue un clamor de todos los sectores sociales. No es que seas caviar o seas DBA, se está marchando por un mínimo de institucionalidad y seguridad. Temo por los discursos de los candidatos, temo los discursos radicales porque pueden echar raíces en la gente, porque algunos medios están desinformando. Se dice muy fácilmente ‘que venga un Bukele’ y se ‘terruquea’ también fácilmente, como lo que hizo Rospigliosi llamando ‘terruco’ a Mauricio (Ruíz), pero la gente ahora tiene miedo y es un problema.

¿Has tenido temor de pronunciarte?

Trato de no tenerlo. El miedo es un mal consejero porque el totalitarismo te puede aplastar en cualquier momento.