Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Política

Guido Bellido enfrenta juicio oral por terrorismo: agente 'Sacha' asegura que congresista era enlace con los Quispe Palomino

Agente 'Sacha' asegura que Bellido recibía encomiendas, encargos o paquetes de parte suya. Jura y reafirma que hizo contacto con Bellido por encargo o como enlace de los Quispe Palomino.

Guido Bellido es acusado de presunta afiliación terrorista. Foto: composición LR
El congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra a puertas del inicio de su juicio oral por el delito de afiliación al terrorismo, enfrentando la posibilidad de una pena de 20 años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de estar relacionado con los terroristas del VRAEM y se le imputa haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso, del autodenominado “Militarizado Partido Comunista del Perú” que opera en el VRAEM.

Bellido ha negado las acusaciones ante 'Panorama', calificándolas de un "invento" y un complot político que surgió durante la segunda vuelta electoral. El juicio oral está solo a falta de que se le ponga fecha.

Testimonio del agente 'Sacha'

El testigo principal en el caso es Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como el agente 'Sacha'. Villarroel afirma haberse desempeñado como "embajador" o enlace de los Quispe Palomino, líderes terroristas, y asegura que Bellido recibió encargos y paquetes de su parte. Los hechos habrían ocurrido en el 2018, en Cusco.

En enero de 2018, según la Fiscalía, Bellido recibió memorias USB que contenían "documentación de carácter terrorista". Sacha precisó ante Panorama que los paquetes lacrados contenían "chips" (memorias de celulares) con información, números telefónicos y contactos, y también USB. Estos elementos habrían sido utilizados por Bellido para lograr sus objetivos políticos y cumplir la misión encomendada por los Quispe Palomino, que era llevar el terrorismo al poder a través de la política.

Eddy Villarroel, quien fue nombrado agente especial por la Fiscalía, ha detallado que Bellido lo citaba en una oficina en el segundo piso, frente a la Universidad Nacional del Cusco. El testigo está dispuesto a ratificar en el juicio oral lo que tiene en conocimiento y sus conversaciones que se dieron en el campamento terrorista de los Quispe Palomino.

Bellido, visiblemente nervioso ante las cámaras de 'Panorama', negó haber tenido esa oficina o haber recibido el USB, desestimando la versión de Sacha. El exjefe de la DIRCOTE, Máx Anhuamán, respalda la credibilidad de Sacha, indicando que está probado que él estuvo con los Quispe Palomino.

Bellido y Bermejo, casos similares

El caso de Bellido ha sido comparado con la sentencia por terrorismo contra Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de cárcel. Bellido ha tratado de distanciarse de este caso, señalando que "lo de Bermejo es otro proceso".

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación abrió otra investigación contra Bellido por obstrucción a la justicia. Esto se debe al presunto intento de sobornar al testigo Sacha cuando Bellido ya era congresista, mediante una reunión confirmada en video en un baño turco, con un abogado de Perú Libre actuando como mensajero.

Finalmente, aunque Bellido insiste en que no hay ningún juicio oral y que lo que existe es una apelación, se señaló que en 2024 él votó a favor de la Ley 32130, que permitió precisamente a los acusados como él apelar el “auto de enjuiciamiento” (la resolución que faculta el inicio del juicio oral).

