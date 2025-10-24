Guido Bellido presentó un proyecto de ley que proponía eliminar los zoológicos de manera progresiva en un plazo de 10 años, y el Parque de las Leyendas se pronunció al respecto. | Foto: Composición LR/ Andina

Guido Bellido presentó un proyecto de ley que proponía eliminar los zoológicos de manera progresiva en un plazo de 10 años, y el Parque de las Leyendas se pronunció al respecto. | Foto: Composición LR/ Andina

El congresista Guido Bellido presentó el proyecto de ley N.º 12.909, que proponía el cierre progresivo de los zoológicos públicos en un plazo de 10 años y que no se crearan más zoológicos, ya sean públicos o privados. Sara Cuestas Rueda, subgerente de zoología y encargada de los zoológicos de San Miguel y Huachipa, declaró a Panorama sobre las condiciones en las que se encuentran los animales en el Parque de las Leyendas y cómo es el trato hacia ellos.

"Este zoológico es de la modalidad tipo A, lo que significa que aquí manejamos toda la diversidad de especies que existen en el Perú, y también albergamos especies exóticas". Agregó que tienen la aprobación de la Ley Forestal de Fauna Silvestre a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). "Recibimos constantemente la supervisión en cuanto a los informes. Asimismo, somos miembros y asociados de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y Acuarios. Cumplimos con los estándares de bienestar del WAZA".

Especialistas están detrás de cuidado de animales en Parque de las Leyendas

Cuestas también mencionó que detrás del cuidado de los animales en el Parque de las Leyendas había especialistas calificados que supervisaban su salud. "Nosotros trabajamos con médicos veterinarios, biólogos, ingenieros zootecnistas, ingenieros forestales, entre otras profesiones", señaló. También comentó que trabajaban de acuerdo con la biología de cada especie y que el lugar estaba ambientado para cada animal en el zoológico. "Trabajamos en ofrecer dietas especializadas", agregó.

Por otra parte, señaló que todos los animales del zoológico habían sido rescatados por las autoridades competentes y que esas entidades los llamaban para este tipo de apoyo. "Aquí los rehabilitamos, les hacemos exámenes médicos, realizamos tratamientos especializados y contamos con un grupo de veterinarios con años de experiencia, cuidadores y personal técnico que tiene más de 20 años trabajando con animales. Los mantenemos bajo nuestra custodia, con conocimiento día a día", resaltó.

¿Qué busca el proyecto de ley de Guido Bellido sobre el cierre zoológicos en el Perú?

El proyecto de ley de Guido Bellido plantea el cierre progresivo de los zoológicos y la prohibición de crear nuevos, con el fin de reemplazar el modelo de exhibición por uno centrado en la conservación y el bienestar animal. Para ello, los ejemplares en cautiverio serían reubicados en centros de rescate especializados. La implementación estaría a cargo del Ministerio del Ambiente, junto con los gobiernos regionales y locales, utilizando recursos propios y sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.

