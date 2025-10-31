Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

En el centro, Antony Oscategui, secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. | Difusión

"Repudiamos el propósito del Congreso de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos a partir del próximo periodo bicameral 2026, porque de esta forma se cancela un espacio en el que exijamos detener la invasión y contaminación de nuestras comunidades, algo que sucede todos los días", expresó el secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, Antony Oscategui.

El pasado 23 de octubre, el Congreso decidió excluir de la estructura bicameral a la mencionada comisión, eliminando así la participación de los pueblos indígenas y afroperuanos en materia de medio ambiente, derechos humanos y participación política, entre otros.

"En mayo de este año, el Congreso declaró la Semana de la Prevención por plomo y otras sustancias tóxicas, y ahora este mismo Congreso ha votado por la eliminación de la comisión. Son esos mismos congresistas que dicen representar a los pueblos originarios, que salen en sus redes sociales enorgullecidos de ser afroperuanos, amazónicos o de la Sierra del Perú, esos mismos dan el voto para que se elimine la comisión. No tiene sentido", afirmó Oscategui.

La Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, conformado por las poblaciones devastadas por derrames de petróleo y de sustancias químicas derivadas de la minería, levantaron su voz de protesta contra la eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Durante años la Comisión de Pueblos canalizó las demandas de las comunidades más vulnerables del país, promovió leyes en defensa del ambiente y visibilizó sus problemas históricos ignorados.

Desactivar a este grupo parlamentario implica silenciar a las comunidades originarias.

"Cuando llamamos para pedir explicaciones a los congresistas, no responden de ninguna forma. Qué van a responder si siempre han trabajado de espaldas al pueblo. Han votado a favor de que se elimine la comisión los legisladores Guido Bellido (Podemos Perú), Flavio Cruz (Perú Libre) y Jorge Flores Ancachi (APP). Nos han traicionado. Estamos huérfanos de los que se hacen llamar padres de la patria. No hay esperanza con ellos", expresó Delia Alarcón, de Moquegua, delegada por la Macro Región Sur.

Por su parte, Milton Saquiray, delegado de la Macro Amazonía, repudió a los congresistas de Iquitos que respaldaron la eliminación de la Comisión de Pueblos.

"Vemos congresistas de nuestras regiones que se hacen llamar hijos del pueblo en sus campañas políticas, que dicen que somos iguales, pero que al llegar al poder nos miran de otra forma. Y quiero mencionar el nombre de dos congresistas de Loreto: Juan Carlos Mori y Jorge Alberto Morante, quienes nos han llenado de indignación con su votación a favor de la eliminación de la Comisión de Pueblos Originarios", expresó.

Los dirigentes advirtieron que la contaminación por aire, agua y suelo afecta de forma directa la salud de niños, jóvenes y adultos mayores, poniendo en riesgo la vida y el equilibrio ambiental de las zonas rurales del país.

También manifestaron que el extractivismo irresponsable y la minería ilegal continúan arrasando los ecosistemas y contaminando las cabeceras de cuenca, mientras las autoridades mantienen una actitud pasiva.

Los delegados exigieron la ejecución efectiva y ampliación del Plan Especial Multisectorial de atención a personas afectadas por metales tóxicos (FEM).