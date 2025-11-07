Antauro Humala: "Si no hacía la rebelión de Locumba y Andahuaylazo, Ollanta nunca hubiese sido presidente"

En una reveladora entrevista con la periodista Rosa María Palacios, el líder etnocacerista Antauro Humala Tasso lanzó duras críticas contra su propio hermano, el expresidente Ollanta Humala.

El exmilitar aseguró que él fue la verdadera fuerza detrás de la carrera presidencial de Ollanta, afirmando que sus alzamientos militares, el de Locumba en el año 2000 y el Andahuaylazo en 2005, fueron determinantes para llevarlo al poder.

"Si no hacía la rebelión de Locumba y Andahuaylazo, Ollanta nunca hubiese sido presidente", sentenció Antauro Humala, dejando claro que considera su propia historia de insurrecciones como la base del éxito político de su hermano.

Sin embargo, el nacionalista también expresó una fuerte sensación de agravio, al señalar que Ollanta Humala, una vez instalado en el poder, se convirtió en un "presidente que lo traicionó", al mantener la Constitución de Alberto Fujimori y al no otorgarle el indulto.

Ante la interrogante de la periodista de si le guarda resentimiento a Ollanta, Antauro fue conciso: "No, soy realista, soy recíproco. Él rompió la relación de hermanos".