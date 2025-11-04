Rosa María Palacios sobre asilo a Betssy Chávez: “El Perú no puede negarse, y está obligado a entregar el salvoconducto”
La periodista afirmó que el Perú tiene que conceder el salvoconducto a Betssy Chávez, pues así lo establece la propia Constitución. Además, advirtió que no sería el mejor momento para romper relaciones con México debido a la relación turística y comercial que tenemos con este país.
En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios explicó todo en relación con el asilo a Betssy Chávez por parte de la Embajada de México, el cual “no sería ninguna sorpresa” debido a que ella ya lo habría intentado anteriormente cuando se dio la detención de Pedro Castillo en el 2022. “Lo que el Perú no puede hacer es no conceder el salvoconducto y por más que la gente diga que no es posible, se le tiene que dar porque es lo que dice el tratado: el Estado peruano está obligado a entregar el salvoconducto”, dijo la periodista y enfatizó que en la Constitución se señala claramente que el Perú reconoce el derecho al asilo, por más que no quieran reconocerlo.
Asimismo, la conductora mencionó que el salvoconducto es un “instrumento de carácter político diseñado, justamente, para bajar la tensión y evitar la muerte o fusilamiento del enemigo”, la cual era la idea original, y que es el Estado anfitrión quien toma las medidas para evaluar la situación de la persona asilada. “Mañana, el Perú puede ser un Estado asilante, y de hecho lo ha sido muchas veces”, agregó Palacios.
En tanto, hizo hincapié en que las relaciones diplomáticas con México ya se encontraban rotas tras darse la salida de la esposa de Pedro Castillo y es a raíz de ese suceso que se retiraron los embajadores en ambos países, lo cual llevó a que se dé una “relación consular”. “Perú y México tienen una relación comercial y turística importante, por lo que no sé si romper las relaciones sea en este momento lo mejor que podemos hacer”, señaló la periodista y resaltó que esto, por ejemplo, no habría sucedido con Brasil, país que brindó asilo a la ex primera dama Nadine Heredia.
Y con respecto a las declaraciones del abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, quien negó conocer la situación de su representada, Rosa María Palacios dijo que, “obviamente, esto es algo que no van a decir porque estarían haciendo encubrimiento personal, lo que es un delito”. Finalmente, la periodista resaltó que las relaciones de Estado son mucho más importantes que estos incidentes y reiteró que a Betssy Chávez se le debe dar el asilo y dejarla irse del Perú.