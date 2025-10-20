La periodista Rosa María Palacios estuvo invitada el día de hoy en el programa ‘Mood Cast’, en el que, junto con los conductores, aprovechó para comentar toda la coyuntura actual. Uno de los temas que tocaron fue las últimas apariciones del presidente de la República, José Jerí, quien fue visto adoptando cachorros en el centro de Lima y cargando el anda en la procesión del Señor de los Milagros.

“Se vio demasiado armado, se nota la manipulación. Con los perritos en fin, pero con la fe es blasfemia… Los más pecadores son los que sacan el hábito”, ironizó la conductora de ‘Sin guion’ y agregó que todo esto sería parte de una estrategia en la mejora de imagen del presidente José Jerí después de las denuncias en su contra y la polémica desatada por sus redes sociales y tuits.

Asimismo, cuestionó el accionar de la policía durante las marchas, que reprimió mediante el uso de la violencia a los manifestantes y llegó incluso a atacar a patadas a uno de ellos, tal como se observa en uno de los videos que se difundieron en redes sociales. “Primero te dicen terruco, luego te matan”, refutó Palacios.

Por otro lado, ya en la parte final, Rosa María Palacios resaltó la importancia de poder identificar y evitar los fake news haciendo la verificación respectiva a partir de las publicaciones que hacen los periodistas, especialmente ahora que se vienen las próximas elecciones y es importante transmitir de manera transparente lo que digan y planteen los candidatos.