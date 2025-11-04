HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Sociedad

¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, indicó que el paro de transportistas del 4 de noviembre solo tendrá una duración de 24 horas.

Gremios de transportistas descartaron que el paro continúe este 5 de noviembre. Foto: Composición LR
El paro de transportistas del 4 de noviembre se acató en diversos puntos de Lima y Callao. Ante la contundente medida de protesta que tomó el gremio de conductores a causa de la ola de asesinatos y extorsiones, la ciudadanía se pregunta si la movilización continuará el miércoles 5 de noviembre. Sin embargo, representantes del sector como Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, aseguraron que las líneas de transporte paralizaron sus labores únicamente por 24 horas.

Por lo tanto, el paro no continuará este 5 de noviembre, pues no hay un anuncio oficial hasta el momento. Asimismo, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, sostuvo que hubo desacuerdos entre los representantes de transportistas y, por ello, no llegaron a un acuerdo sólido en la lucha contra el sicariato y las extorsiones.

Apagado de motores durante el paro del 4 de noviembre. Foto: Francisco Erazo

¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?

En medio de un contexto de violencia, los conductores salieron a las calles para reclamar sus derechos y exigir al gobierno de José Jerí la implementación de medidas efectivas que frenen las extorsiones. Según indicó Martín Ojeda, más de 250 empresas, que agrupan cerca de 5.000 unidades, participaron en la movilización como señal de protesta contra las autoridades.

Caravana de buses durante el paro del 4 de noviembre. Foto: Francisco Erazo

Por su parte, Miguel Palomino informó que la medida de fuerza fue acatada desde las 00:00 horas del martes 4 y precisó que no se tiene previsto continuar con la paralización. “Respetamos el paro de 24 horas; los compañeros guardarán sus buses y mañana (5 de noviembre) recién saldremos a trabajar”, señaló en conversación con La República. De esta manera, descartó que la movilización se extienda.

Desacuerdos ente los gremios de transportistas

Por otro lado, Miguel Palomino considera "traidores" a Héctor Vargas y Ricardo Pareja, representantes del Gremio de Transporte Urbano de Lima y Callao, por no participar del paro convocado para el 4 de noviembre. "Han vendido el paro, hay atentados y no han cumplido lo acordado. Son unos vendidos", precisó.

Recordemos que tanto Vargas como Pareja realizaron una conferencia de prensa el pasado 3 de noviembre para anunciar que no iban a participar de las movilizaciones. Ellos aseguraron que "paralizar la ciudad no resolverá nada". Asimismo, consideran que las autoridades están cumpliendo con las medidas que propusieron. "De manera seria y responsable, si hemos presentado propuestas y se están cumpliendo, ¿Cómo vamos a decir que nos vamos a ir a un paro?", precisó Héctor Vargas.

