Política

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

La Corte Suprema, presidida por el juez Juan Carlos Checkley, revisó la medida de detención y decidió dejar en libertad a Peralta.

Elizabeth Peralta es vinculada a Andrés Hurtado en un presunto tráfico de influencias | Composición: LR.
La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, vinculada a una red de tráfico de influencias en la que también se encontraba el expresentador televisivo Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, saldrá en libertad. Tras permanecer recluida durante casi un año en el Penal de Mujeres de Chorrillos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, dispuso su liberación luego de realizar una revisión de oficio de la medida impuesta anteriormente.

El proceso ha sido notificado para que se disponga a la brevedad posible la salida de prisión de la suspendida fiscal: “Se dispone la libertad de la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur, oficiándose para tal efecto a la autoridad penitenciaria, a fin de que cumpla lo dispuesto por este Juzgado Supremo”, señala la resolución.

Noticia en desarrollo...

