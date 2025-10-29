Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Elizabeth Peralta es vinculada a Andrés Hurtado en un presunto tráfico de influencias | Composición: LR.

Elizabeth Peralta es vinculada a Andrés Hurtado en un presunto tráfico de influencias | Composición: LR.

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, vinculada a una red de tráfico de influencias en la que también se encontraba el expresentador televisivo Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, saldrá en libertad. Tras permanecer recluida durante casi un año en el Penal de Mujeres de Chorrillos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, dispuso su liberación luego de realizar una revisión de oficio de la medida impuesta anteriormente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El proceso ha sido notificado para que se disponga a la brevedad posible la salida de prisión de la suspendida fiscal: “Se dispone la libertad de la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur, oficiándose para tal efecto a la autoridad penitenciaria, a fin de que cumpla lo dispuesto por este Juzgado Supremo”, señala la resolución.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...