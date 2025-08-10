Poder Judicial autoriza salida de Lima para Javier Miu Lei, empresario involucrado en el caso Chibolín

El Poder Judicial autorizó la salida de Lima del empresario Javier Miu Lei, investigado por integrar una presunta red delictiva junto al expresentador televisivo Andrés Hurtado —conocido como Chibolín— y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta. De esta manera, Miu Lei podrá viajar a Piura entre el 11 y el 13 de agosto, y a Arequipa entre el 14 y el 16 del mismo mes.

Al finalizar dichas fechas, el empresario deberá retornar a Lima y reportarse ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Juan Carlos Checkley, quien otorgó el permiso para su salida de la capital.

Miu Lei requiere autorización judicial para abandonar Lima debido a que, en octubre de 2024, el juzgado dirigido por Checkley le impuso comparecencia con restricciones. Esta medida fue dictada luego de que se rechazara el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. Bajo este régimen, el empresario debe cumplir diversas disposiciones impuestas por el Poder Judicial, entre ellas, no ausentarse de la ciudad en la que reside.

Según explicó el propio Miu Lei, su viaje responde a motivos laborales en su calidad de gerente de inversiones de la empresa minera Las Lomas Doradas S.A.C.

Resolución judicial que autoriza salida de Lima para Javier Miu Lei | Foto: Poder Judicial.

Javier Miu Lei, una de las piezas en el caso “Chibolín”

El empresario Javier Miu Lei es una de las figuras clave en el caso “Chibolín”, una trama judicial que ha captado la atención mediática por involucrar al expresentador del cancelado programa 'Sábado con Andrés', Andrés Hurtado, y a la exfiscal superior Elizabeth Peralta. Miu Lei habría sido uno de los beneficiados en esta presunta red de tráfico de influencias. Según las investigaciones, a través de la intermediación de Hurtado, Peralta habría recibido un millón de dólares a cambio de agilizar la devolución del oro incautado a la empresa minera de Miu Lei.

La acusación fue realizada por los hermanos Siucho Neira, quienes mantienen un vínculo familiar con los Miu Lei. Este señalamiento se produjo después de que Jean Carlo Miu Lei, hermano de Javier, denunciara a los Siucho Neira por presunto tráfico ilegal de armas y oro. En una entrevista para el programa 'Beto a Saber', Ana Siucho aseguró que Hurtado habría intercedido a favor de Miu Lei para que Peralta beneficiara al empresario minero.

En medio de acusaciones e investigaciones, el caso ha avanzado con consecuencias directas para los implicados. En febrero de este año, la Fiscalía incautó más de 36 kilos de oro doré, valorizados en un millón y medio de dólares, pertenecientes a la empresa minera Las Lomas Doradas S.A.C., gerenciada por el propio Miu Lei.

Actualmente, tanto Elizabeth Peralta como Andrés Hurtado se encuentran tras las rejas. El expresentador televisivo deberá cumplir una prisión preventiva hasta el 18 de septiembre de 2025. Recientemente, su defensa intentó apelar sin éxito. Por su parte, Peralta cumple también una orden de 18 meses de esta medida. La fiscal, conocida como “la madre” de Andrés Hurtado, ha aparecido públicamente en varias ocasiones para insistir en su inocencia frente a las acusaciones en su contra.