Puno: declaran persona no grata a Keiko Fujimori por ingresar a escondidas a la región

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue declarada persona no grata y enemiga de Puno por parte de diversas organizaciones civiles y gremios que estuvieron al frente de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La posición de rechazo contra la hija del exdictador Alberto Fujimori fue en respuesta a su ingreso, a escondidas, a la isla de los Uros y al distrito de Ácora, para grabar un video proselitista sobre su recorrido por esta parte del país, una de las regiones que, durante cuatro meses, protestó contra la actual mandataria.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

“Esta señora es una cínica. Su partido desde el Congreso protege y apoya el gobierno de Dina Boluarte. Varios de sus congresistas nos terruquearon con impunidad, y ahora vienen a decir que Puno, es clave. Qué tal conchudez. Vino a escondidas, pero si hubiera estado en Puno ella sabe que la habríamos botado de la peor manera. Ni que se atreva a venir nuevamente. Ya estamos organizados y esta vez no vamos a pasar por alto su presencia”, dijo Lucio Callo Callata, dirigente del Comité Nacional de Lucha región Puno.

"Ahora sí les importa Puno, por los votos"

Los dirigentes se reunieron para analizar el arribo de políticos de Lima al altiplano de cara a las próximas elecciones. En el tapete estuvo el regalo de motos de Rafael López Aliaga a 80 alcaldes de centros poblados, la presencia del congresista Héctor Valer, quien escupió a un periodista y la posición del candidato presidencial Francisco Diez Canseco, quien aseguró en Cusco que las protestas contra Dina Boluarte en todo el altiplano fueron financiadas por los Ponchos Rojos de Bolivia.

“Ahora sí les importa Puno por votos, después que nos han despreciado de la peor manera. Siguen atacándonos, pero de otro modo. Que entiendan que no los queremos. No los aceptamos. Creen que no sabemos pensar y que otros piensan por nosotros. Eso es discriminación encubierta”, sostuvo Martha Mamani, dirigente aymara. Las heridas por el asesinato de 18 personas en Juliaca en 2023 siguen abiertas.