HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
EN VIVO

🔴 SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: primer recorrido SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Política

Puno: declaran persona no grata a Keiko Fujimori por ingresar a escondidas a la región

Dirigentes que lideraron las protestas contra Dina Boluarte rechazaron la visita de la lideresa de Fuerza Popular, quien grabó un video político en los Uros y Ácora sin anunciar su llegada.

Dirigentes populares recordaron la alianza tácita entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori. Foto: composición LR.
Dirigentes populares recordaron la alianza tácita entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori. Foto: composición LR.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue declarada persona no grata y enemiga de Puno por parte de diversas organizaciones civiles y gremios que estuvieron al frente de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La posición de rechazo contra la hija del exdictador Alberto Fujimori fue en respuesta a su ingreso, a escondidas, a la isla de los Uros y al distrito de Ácora, para grabar un video proselitista sobre su recorrido por esta parte del país, una de las regiones que, durante cuatro meses, protestó contra la actual mandataria.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

lr.pe

“Esta señora es una cínica. Su partido desde el Congreso protege y apoya el gobierno de Dina Boluarte. Varios de sus congresistas nos terruquearon con impunidad, y ahora vienen a decir que Puno, es clave. Qué tal conchudez. Vino a escondidas, pero si hubiera estado en Puno ella sabe que la habríamos botado de la peor manera. Ni que se atreva a venir nuevamente. Ya estamos organizados y esta vez no vamos a pasar por alto su presencia”, dijo Lucio Callo Callata, dirigente del Comité Nacional de Lucha región Puno.

"Ahora sí les importa Puno, por los votos"

Los dirigentes se reunieron para analizar el arribo de políticos de Lima al altiplano de cara a las próximas elecciones. En el tapete estuvo el regalo de motos de Rafael López Aliaga a 80 alcaldes de centros poblados, la presencia del congresista Héctor Valer, quien escupió a un periodista y la posición del candidato presidencial Francisco Diez Canseco, quien aseguró en Cusco que las protestas contra Dina Boluarte en todo el altiplano fueron financiadas por los Ponchos Rojos de Bolivia.

“Ahora sí les importa Puno por votos, después que nos han despreciado de la peor manera. Siguen atacándonos, pero de otro modo. Que entiendan que no los queremos. No los aceptamos. Creen que no sabemos pensar y que otros piensan por nosotros. Eso es discriminación encubierta”, sostuvo Martha Mamani, dirigente aymara. Las heridas por el asesinato de 18 personas en Juliaca en 2023 siguen abiertas.

Notas relacionadas
Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

LEER MÁS
César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

LEER MÁS
Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

LEER MÁS
Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: ¿a qué hora inician las protestas en rechazo a Dina Boluarte y Congreso?

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: ¿a qué hora inician las protestas en rechazo a Dina Boluarte y Congreso?

LEER MÁS
JNJ blinda a Juan Fernandez Jerí y decide no iniciar procedimiento disciplinario tras denuncia de Rafael Vela

JNJ blinda a Juan Fernandez Jerí y decide no iniciar procedimiento disciplinario tras denuncia de Rafael Vela

LEER MÁS
Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

LEER MÁS
Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

LEER MÁS
El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025